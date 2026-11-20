Хто неправильно виконує буксирування: знайдіть порушника ПДР

Хто з водіїв у цій ситуації...

Допомогти водієві, чий автомобіль зламався посеред дороги, – добрий вчинок. Однак навіть у таких ситуаціях потрібно пам’ятати про вимоги ПДР. Бажання виручити іншого учасника руху не звільняє від відповідальності за їх порушення.

Перевірити, наскільки добре ви знаєте вимоги до буксирування транспортних засобів, пропонує цікавий тест із Telegram-каналу "За! Правилами". На зображенні ми бачимо, як автобус буксирує жовтий автомобіль, а зелена легкова машина допомагає мотоциклісту з боковим причепом. Потрібно визначити, хто з водіїв порушує правила. На вибір дається чотири варіанти:

водій автобуса; водій легкового автомобіля; обидва водії порушують правила; обидва водії діють за правилами.

Назвіть водія, який здійснює... Джерело: t.me/zapravilamu/ Розгорнути

Щоб знайти правильну відповідь, варто звернутися до розділу 23 чинних ПДР, який регулює буксирування. Зокрема, пункт 10 містить перелік транспортних засобів, яким заборонено буксирувати інші. Серед них є автобуси. Отже, водій автобуса в цій ситуації порушує правила.

Водночас той самий пункт забороняє буксирувати мотоцикли, які не мають бокового причепа. Оскільки зображений у завданні мотоцикл обладнаний таким причепом, водій зеленого легковика може буксирувати його без порушення ПДР.

Таким чином, правильний варіант відповіді на цю задачу – перший. Правила порушує лише водій автобуса.

Раніше OBOZ.UA публікував задачу, в якій потрібно було визначити, хто з чотирьох водіїв проїде перехрестя передостаннім.