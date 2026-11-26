Хто буде винним у разі зіткнення? Завдання з ПДР

Навіть звичайний виїзд із паркувального місця може призвести до дорожньо-транспортної пригоди, якщо водій не враховує вимог ПДР. Особливо уважними потрібно бути під час виїзду з прилеглих територій, адже в таких ситуаціях діють чіткі правила пріоритету.

Пропонуємо перевірити свої знання Правил дорожнього руху за допомогою цікавого завдання. Уважно розгляньте зображення та спробуйте визначити, хто буде винним у разі зіткнення двох автомобілів.

ПДР тест. Джерело: t.me/zapravilamu

На малюнку бачимо вантажівку, яка рухається дорогою, а також жовтий і червоний легкові автомобілі. Водій червоного авто планує виїхати з місця стоянки, тоді як жовтий автомобіль уже рухається проїзною частиною.

Хто буде винним, якщо трапиться зіткнення?

Водій червоного автомобіля. Водій жовтого автомобіля.

Пояснення

Відповідно до пункту 10.2 Правил дорожнього руху України, водій, який виїжджає на дорогу з місця стоянки, двору, житлової зони, автозаправної станції чи іншої прилеглої території, зобов'язаний дати дорогу транспортним засобам, що вже рухаються нею.

Отже, водій червоного автомобіля повинен був переконатися в безпечності маневру та пропустити жовте авто.

Саме порушення обов'язку надати перевагу в русі стало б причиною зіткнення за умовами цього завдання.

Варто пам'ятати, що під час виїзду з прилеглої території відсутність знаків пріоритету не звільняє водія від обов'язку пропустити інших учасників дорожнього руху.

Правильна відповідь

Правильний варіант – №1. Винним у змодельованій ситуації буде водій червоного автомобіля.

Раніше OBOZ.UA публікував задачу, в якій потрібно було визначити, хто з чотирьох водіїв проїде перехрестя передостаннім.