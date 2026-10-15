Експерти назвали 5 небезпечних авто на дорогах

Попри поширення сучасних технологій допомоги водієві, статистика смертельних дорожньо-транспортних пригод залишається тривожною. За даними американських дослідників, деякі моделі автомобілів частіше фігурують у ДТП із летальними наслідками, ніж інші транспортні засоби.

Серед них є як доступні міські автомобілі, так і дорогі спортивні машини. Водночас високі показники смертності не означають, що ці моделі обов’язково мають конструктивні недоліки або погано проходять краш-тести, зазначає видання Jalopnik.

Чому кількість смертельних ДТП залишається високою

Сучасні автомобілі дедалі частіше обладнують системами автоматичного екстреного гальмування, контролю смуги руху та іншими технологіями, покликаними зменшувати ризик аварій. Однак, за інформацією Страхового інституту дорожньої безпеки США (IIHS), рівень смертності на дорогах зріс порівняно з попередніми роками.

Серед можливих причин фахівці називають перевищення швидкості та неуважність водіїв. Важливу роль відіграє і розмір автомобіля: менші моделі зазвичай мають менше переваг у зіткненні з більшими та важчими транспортними засобами.

Варто враховувати, що статистика смертельних аварій не є прямою оцінкою якості конструкції автомобіля. На результати впливають умови експлуатації, стиль водіння та інші обставини. До того ж чимало моделей із наведеного переліку демонструють хороші результати під час краш-тестів.

Hyundai Venue

Компактний кросовер Hyundai Venue посів перше місце серед п’яти моделей із найвищими показниками смертності в дослідженні. Автомобіль дебютував на американському ринку у 2020 році та належить до найдоступніших моделей бренду.

Hyundai Venue. Джерело: hyundai.com.ua

За наведеними даними, на Hyundai Venue припадає 13,9 смертельної аварії на 1,5 млрд пройдених кілометрів, що на 4,9% перевищує середній показник у відповідній статистичній категорії.

Цей результат робить Venue найбільш проблемною моделлю серед нових автомобілів у дослідженні. Водночас сам показник не доводить, що причиною аварій є виключно конструкція кросовера.

Chevrolet Corvette

Chevrolet Corvette опинився на другій позиції. Дослідження охоплює різні покоління моделі, зокрема Corvette C7 і C8, адже перші автомобілі нового покоління C8 із центральним розташуванням двигуна з’явилися у 2020 році.

Chevrolet Corvette. Джерело: IFCAR/wikimedia.org

Для Corvette зафіксували 13,6 смертельної аварії на 1,5 млрд пройдених кілометрів. За даними дослідження, це один із найгірших результатів серед спортивних автомобілів.

Високий показник може бути пов’язаний не лише з характеристиками транспортного засобу, а й зі способом його використання. Потужність спортивних машин і схильність водіїв до швидкісної їзди можуть впливати на тяжкість наслідків аварій, хоча сама статистика не встановлює конкретних причин кожного випадку.

Mitsubishi Mirage

Mitsubishi Mirage також потрапив до переліку автомобілів із високою частотою смертельних ДТП. У ширшому рейтингу згадуються різні варіанти моделі, зокрема седан і хетчбек, однак наведений показник стосується саме хетчбека.

Mitsubishi Mirage. Джерело: IFCAR/wikimedia.org

За статистикою, на нього припадає 13,6 смертельної аварії на 1,5 млрд пройдених кілометрів. Це приблизно у 4,8 раза більше за середній показник, наведений у дослідженні.

Mirage належить до невеликих і доступних автомобілів. Його позиція в рейтингу вкотре привертає увагу до питання пасивної безпеки малолітражних моделей, особливо в разі зіткнення з більшими транспортними засобами.

Porsche 911

Porsche 911 традиційно асоціюється з високою продуктивністю та керованістю. Сучасні покоління моделі значно відрізняються від ранніх версій за технологіями та динамічними характеристиками, проте в дослідженні автомобіль також продемонстрував високий показник смертності.

Porsche 911. Джерело: Automodeller/wikimedia.org

На Porsche 911 припадає 13,2 смертельної аварії на 1,5 млрд пройдених кілометрів. Це приблизно у 4,6 раза більше за середнє значення, зазначене в матеріалі.

Попри спортивний характер автомобіля та сучасні технології, статистика показує, що високі характеристики й репутація моделі самі по собі не гарантують відсутності ризиків. Водночас ці дані не дають підстав робити висновок про низький рівень безпеки кожного Porsche 911.

Honda CR-V Hybrid

До п’ятірки також увійшов гібридний Honda CR-V Hybrid. Модель з’явилася у 2020 році, а у 2022-му зазнала оновлення.

Honda CR-V Hybrid. Джерело: honda-kiev.com.ua

У дослідженні для цього автомобіля зафіксували 13,2 смертельної аварії на 1,5 млрд пройдених кілометрів – приблизно у 4,6 раза вище за середній показник. За наведеними даними, CR-V Hybrid має гірший результат, ніж Tesla Model Y, у межах відповідного порівняння.

Це робить гібридний Honda одним із компактних кросоверів, на які варто звернути увагу під час аналізу статистики дорожньої безпеки. Однак для об’єктивної оцінки конкретного автомобіля необхідно враховувати також результати незалежних краш-тестів, комплектацію та умови використання.

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