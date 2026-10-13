Для яких транспортних засобів діє цей знак? Тест для водіїв

Дорожні знаки – одна з основ безпечного руху, проте навіть досвідчені водії не завжди правильно тлумачать їхнє значення. Особливо це стосується заборонних знаків, дія яких може поширюватися на одні категорії транспортних засобів і не стосуватися інших.

Пропонуємо перевірити знання Правил дорожнього руху за допомогою запитання з теоретичного іспиту для майбутніх водіїв. Уважно розгляньте зображення. На ньому показано круглий дорожній знак із червоною облямівкою та чорним силуетом автомобіля на білому тлі. На які з перелічених транспортних засобів не поширюється дія цього дорожнього знака?

ПДР тест. Джерело: t.me/zapravilamu

Запитання: на які з перелічених транспортних засобів не поширюється дія цього дорожнього знака?

На мопеди. На велосипеди. На мотоцикли. На квадроцикли. Відповіді 1 і 2.

Пояснення

На зображенні представлено дорожній знак 3.2 "Рух механічних транспортних засобів заборонено".

Він забороняє рух механічних транспортних засобів, тобто тих, які приводяться в рух двигуном.

Зокрема, його дія поширюється на автомобілі, мотоцикли, мопеди та моторизовані квадроцикли.

Натомість звичайний велосипед приводиться в рух мускульною силою людини, а не двигуном, тому не належить до механічних транспортних засобів.

Отже, велосипедистам цей знак сам по собі не забороняє рух, хоча вони зобов'язані дотримуватися інших вимог ПДР та встановлених обмежень.

Правильна відповідь

Правильний варіант – № 2. На велосипеди.

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