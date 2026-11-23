Чи зобовʼязані ви зупинятися? Тест для водіїв

Навіть досвідчені водії іноді плутаються в ситуаціях, коли на дорозі одночасно встановлені світлофор і знаки пріоритету. Щоб уникнути помилок, важливо знати, які засоби регулювання руху мають перевагу.

Пропонуємо перевірити знання правил дорожнього руху за допомогою цікавого тесту. Уважно розгляньте зображення та спробуйте визначити, чи повинен водій білого автомобіля обов'язково зупинитися перед перехрестям.

ПДР тест. Джерело: t.me/zapravilamu

На малюнку автомобіль наближається до перехрестя, де встановлено дорожній знак 2.2 "Проїзд без зупинки заборонено". Водночас на світлофорі горить зелений сигнал, який дозволяє рух.

Чи зобов'язаний водій зупинитися в цій ситуації?

Зобов'язаний.

Не зобов'язаний.

На перший погляд, відповідь може здатися неоднозначною. Адже знак STOP вимагає обов'язкової зупинки перед стоп-лінією, а за її відсутності – перед самим знаком.

Проте в цій ситуації необхідно враховувати не лише значення дорожнього знака, а й порядок регулювання руху на перехрестях.

Відповідно до пункту 8.3 Правил дорожнього руху України, сигнали світлофорів, за винятком жовтого миготливого, мають перевагу перед дорожніми знаками пріоритету. Оскільки знак 2.2 належить саме до цієї категорії, а світлофор працює у звичайному режимі та показує зелений сигнал, водій може продовжити рух без обов'язкової зупинки.

Водночас це не звільняє його від необхідності переконатися в безпечності маневру та дотримуватися інших вимог ПДР.

Варто пам'ятати, що ситуація зміниться, якщо світлофор вимкнеться або працюватиме в режимі миготіння жовтого сигналу. Тоді водій повинен буде керуватися встановленими знаками пріоритету, зокрема виконати вимогу знака STOP.

Саме тому знання черговості дії сигналів світлофора та дорожніх знаків допомагає правильно орієнтуватися на перехрестях і уникати небезпечних ситуацій.

Правильна відповідь

Правильний варіант – №2. Водій не зобов'язаний зупинятися.

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