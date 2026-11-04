Чи обовʼязково вмикати поворот? Тест для водіїв

Навіть досвідчені водії іноді припускаються помилок у ситуаціях, які на перший погляд здаються простими. Особливо часто запитання виникають на перехрестях, де головна дорога змінює напрямок.

Чи потрібно в такому разі користуватися покажчиком повороту, якщо автомобіль продовжує рух головною дорогою? Пропонуємо перевірити свої знання на прикладі дорожньої ситуації.

ПДР тести для водіїв. Джерело: t.me/zapravilamu

Уважно розгляньте зображення. Жовтий автомобіль наближається до перехрестя, на якому головна дорога повертає ліворуч. Про її напрямок повідомляють відповідні дорожні знаки.

Водій жовтого автомобіля збирається продовжити рух головною дорогою, дотримуючись напрямку, позначеного стрілкою.

Запитання: чи зобов'язаний він увімкнути лівий покажчик повороту?

Варіанти відповіді:

Так, зобов'язаний. Ні, не зобов'язаний.

Пояснення

Річ у тім, що в зображеній ситуації автомобіль виконує поворот ліворуч на перехресті. Той факт, що він залишається на головній дорозі, не скасовує необхідності попередити інших учасників руху про маневр.

Відповідно до пункту 9.2 Правил дорожнього руху України, водій повинен подавати сигнали покажчиками повороту перед початком руху, зупинкою, перестроюванням, поворотом або розворотом.

Отже, пріоритет дороги не визначає, чи потрібно вмикати поворотник. Важливим є сам маневр, який збирається виконати водій.

Водночас слід розрізняти поворот на перехресті та звичайний вигин дороги. Якщо автомобіль просто рухається за плавним вигином дороги без виконання повороту чи перестроювання, вмикати покажчик не потрібно.

У наведеній ситуації жовтий автомобіль саме повертає ліворуч, тому відповідний сигнал є обов'язковим.

Правильна відповідь

Правильний варіант – №1. Водій жовтого автомобіля зобов'язаний увімкнути лівий покажчик повороту.

Раніше OBOZ.UA публікував задачу, в якій потрібно було визначити, куди дозволено продовжити рух водієві білого авто.