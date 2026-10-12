Чи можна повернути праворуч? Тест на знання ПДР

Знання сигналів регулювальника та правил розташування автомобіля на проїзній частині є важливою умовою безпечного водіння. Однак навіть досвідчені водії іноді припускаються помилок, особливо коли на перехресті одночасно діють кілька вимог Правил дорожнього руху.

Пропонуємо перевірити свої знання ПДР за допомогою ситуаційного завдання. Уважно розгляньте зображення. На перехресті стоїть регулювальник, а водій білого автомобіля має намір повернути праворуч. При цьому транспортний засіб перебуває не в крайній правій смузі. Чи дозволяється водієві повернути праворуч у зображеній ситуації?

ПДР тест. Джерело: t.me/zapravilamu

Запитання: чи дозволяється водієві повернути праворуч у зображеній ситуації?

Дозволяється. Забороняється.

Пояснення

Згідно з пунктом 8.8 ПДР України, коли руки регулювальника витягнуті в сторони, опущені або права рука зігнута перед грудьми, з боку його лівого та правого боків нерейковим транспортним засобам дозволяється рух прямо і праворуч.

Отже, сигнал регулювальника в цій ситуації дозволяє поворот праворуч.

Проте водій порушує іншу вимогу Правил дорожнього руху.

Відповідно до пункту 10.4 ПДР України, перед поворотом праворуч водій повинен завчасно зайняти відповідне крайнє положення на проїзній частині, призначеній для руху в цьому напрямку, якщо інше не передбачено правилами чи організацією дорожнього руху.

На зображенні білий автомобіль перебуває не в крайньому правому положенні. Тому, попри дозвільний сигнал регулювальника, виконувати поворот праворуч із зайнятого положення водієві заборонено.

Правильна відповідь

Правильний варіант – № 2. Забороняється.

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