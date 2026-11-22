Чи дозволений маневр? Тест на знання ПДР

Велосипедисти є рівноправними учасниками дорожнього руху, хоч деякі водії авто про це часом і забувають. Тому під час взаємодії з ними на дорозі потрібно суворо дотримуватись усіх вимог ПДР. Чи зможете ви зробити все без помилок, допоможе перевірити тест.

Його опублікував Telegram-канал "За! Правилами". Перед нами ділянка дороги, по які рухаються синє авто і велосипедист. Водій машини хоче обігнати водія велосипеда, який тримається біля правого краю проїзної частини. Чи дозволяється йому виконати цей маневр так, як зображено на картинці? Варіантів відповіді пропонується три:

дозволяється; дозволяється, якщо велосипедист попереду рухається зі швидкістю менш як 30 км/год; забороняється.

Водій хоче обігнати велосипе... Джерело: t.me/zapravilamu/ Розгорнути

Дати правильну відповідь допоможе знак, встановлений на цій ділянці, і дорожня розмітка. Як бачимо, це знак 3.25 "Обгін заборонено" і суцільна лінія розмітки 1.1, яка розділяє зустрічні напрямки руху.

Обмеження, які вони накладають, мають при цьому виняток. Вони обидвоє допускають обгін поодиноких транспортних засобів, які рухаються зі швидкістю менш як 30 км/год.

Але зображений маневр не буде обгоном. Адже, відповідно до пункту 1.10 ПДР, обгін передбачає виїзд на смугу зустрічного руху. А, як ми бачимо з умови задачі, щоб об’їхати велосипедиста, який тримається біля правого краю дороги, водієві авто не доведеться покидати смугу, по якій він уже рухається.

Оскільки в цій ситуації про обгін не йдеться, маневр вважається випередженням, а отже, не порушує вимог дорожнього знака та розмітки. Велосипедист може рухатися з будь-якою швидкістю – водій авто все одно матиме право об’їхати його вказаним чином. Правильним є перший варіант відповіді.

Раніше OBOZ.UA публікував задачу, в якій потрібно було визначити, чи має водій синього авто дочекатись, поки фіолетова машина завершить маневр.