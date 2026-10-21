Безпечні та економні: названі 4 найкращі авто для молодих водіїв

Вибір вживаного автомобіля для студента – це пошук балансу між доступною ціною, невеликими витратами на утримання та надійністю. Особливо важливою є економна витрата пального, коли доводиться рахувати кожен літр і стежити за щомісячними витратами.

Також перший автомобіль не повинен бути розкішним. Його не повинно бути шкода подряпати чи пошкодити, поки молодий водій буде набиратись досвіду за кермом. Тож видання The Auto Channel розповіло про чотири надійних моделей уживаних автомобілів, які залишаються вдалим вибором для студентів у 2026 році.

Honda Civic

Honda Civic. Джерело: Honda

Honda Civic залишається одним із найнадійніших варіантів для студентів, які шукають уживане авто. На ринку є чимало старіших моделей, запчастини коштують відносно недорого, а автомобіль має репутацію довговічного: за належного обслуговування він може проїхати майже 250 000 кілометрів

Особливо варто звернути увагу на Civic 2016-2021 років випуску з турбованим двигуном об’ємом 1,5 л або атмосферним двигуном об’ємом 2,0 л. Обидва варіанти демонструють хорошу економність у реальних умовах. Версії з кузовом хетчбек також мають місткіший багажник – це зручно під час переїздів між гуртожитком і квартирою або для подорожей на вихідних.

Чим підходить студентам: висока надійність, недороге обслуговування, хороша залишкова вартість і комфортний салон.

Toyota Corolla

Toyota Corolla. Джерело: Toyota

Це втілення практичності для студентських поїздок. Нехай Corolla не найяскравіший автомобіль у добірці, проте ним легко керувати, страхування часто обходиться дешевше, ніж для багатьох альтернатив, а сама модель відома своєю надійністю.

Вдалим вибором може стати Corolla 2017-2022 років випуску. У новіших автомобілях є сучасні системи безпеки, зокрема автоматичне екстрене гальмування, попередження про виїзд зі смуги руху та адаптивний круїз-контроль. Такі функції особливо корисні водіям, які ще не мають великого досвіду.

Чим підходить студентам: невеликі витрати на утримання, перевірена довговічність і низька витрата пального як у місті, так і на трасі.

Mazda3

Mazda3. Джерело: Mazda

Mazda3 – вдалий варіант для студентів, яким хочеться отримувати більше задоволення від водіння, не жертвуючи практичністю.

Моделі 2017-2021 років випуску поєднує привабливий дизайн, сучасне оснащення системами безпеки та економність. Перед купівлею варто уважно перевірити історію обслуговування, особливо якщо йдеться про старіші версії з турбованим двигуном. Водночас моделі з атмосферними двигунами зазвичай не створюють зайвих складнощів в експлуатації.

Чим підходить студентам: стильний вигляд, приємне керування та якісно зібраний салон.

Kia Forte

Kia Forte. Джерело: Kia

Цей кореєць часто залишається поза увагою покупців, і це може зіграти на руку студентам. Оскільки модель менш популярна, ніж Civic або Corolla, на вторинному ринку іноді можна знайти вигідніші пропозиції. При цьому автомобіль має сучасний дизайн і демонструє хорошу економність.

Особливо варто придивитися до Forte 2019-2023 років випуску. У нього простий і зрозумілий салон, невелика витрата пального та достатньо простору для повсякденних потреб студента.

Чим підходить студентам: вигідне співвідношення ціни та можливостей, сучасне оснащення й доступна вартість на вторинному ринку.

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