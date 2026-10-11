Автомеханік назвав 3 машини, що варті своєї ціни

Автомеханік Джон Лінг зацікавився ремонтом машин ще в підлітковому віці з чистої безвиході, коли намагався власноруч полагодити свій Ford Ranger 1980-х років. Захоплення виросло у професію: нині 53-річний фахівець має понад тридцятирічний досвід роботи з автотехнікою та володіє власним сервісом у штаті Вермонт.

Перебравши сотні авто – від старих машин і кабріолетів до новітніх гібридів, він добре вивчив конструктивні особливості різних марок і знає, які автомобілі служать роками, а які змусять витрачати статки на постійний ремонт. На основі багаторічної практики автомеханік склав власний рейтинг надійних автомобілів, які повністю виправдовують свою вартість, не завдають клопоту власникам та дозволяють суттєво заощадити на сервісному обслуговуванні. Видання Mail Online навело найкращі 3 моделі, на думку Лінга.

Toyota Camry в топових комплектаціях (особливо гібридна версія)

Toyota Camry. Джерело: Toyota

Японський концерн Toyota залишається одним із найкращих виробників надійних і довговічних автомобілів. При виборі Camry перевагу варто віддавати вищим комплектаціям: вони мають значно кращу шумоізоляцію та комфортніший, тихіший салон, ніж базова версія.

Суттєвою перевагою є налагоджене постачання автозапчастин. На відміну від німецьких брендів, японські виробники часто уніфікують деталі для різних моделей, завдяки чому ремонт Toyota обходиться значно дешевше. Окрім механічної надійності, ця модель вирізняється якісним оздобленням інтер’єру, яке зношується повільніше, ніж у головних конкурентів.

У гібридних версіях Camry є додаткова перевага для пасажирів заднього ряду. Важка акумуляторна батарея, розташована під задніми сидіннями, працює як природна звукоізоляція, суттєво гасячи шум від дороги навіть під час руху на високій швидкості.

Ram 1500

Ram 1500. Джерело: Ram Trucks

Американський пікап Ram 1500 демонструє високий рівень інженерної надійності та здатність служити власнику роками. Ця модель упевнено конкурує з аналогами від Ford чи Chevrolet завдяки довговічності основних вузлів.

При цьому слід враховувати специфіку обслуговування американських пікапів. Залежність виробників від сторонніх постачальників компонентів може здорожчувати ремонт порівняно з японськими авто. Втім, самі конструктивні рішення у Ram 1500 розраховані на тривалу експлуатацію без частих візитів до автосервісу.

Kia K4

Kia K4. Джерело: Kia

Південнокорейські автомобілі Kia та Hyundai після 2010 року зробили якісний ривок і демонструють один із найвищих показників надійності на ринку. Модель K4 пропонує чи не найкраще співвідношення ціни та якості у сегменті бюджетних седанів.

Ці машини здані долати близько 160 тис. км пробігу без серйозних поломок, потребуючи лише планового технічного обслуговування. Додатковою перевагою бренду є тривала заводська гарантія на силовий агрегат – 10 років або 160 тисяч кілометрів пробігу, що підтверджує впевненість виробника у довговічності власних двигунів.

Раніше OBOZ.UA розповідав, які автомобілі Лінг порадив не купувати за жодних обставин.