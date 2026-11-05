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Який транспортний засіб проїде передостаннім? Тест для водіїв

Юлія ПотерянкоЮлія Потерянко
Time to read2 хв
621
Який транспортний засіб проїде передостаннім? Тест для водіїв
Назвіть, хто з водіїв проїде це перехтрестя передостаннім. Джерело: t.me/zapravilamu

Проїзд перехресть – одна з базових тем ПДР, адже з такими ситуаціями водії стикаються щодня. Проте навіть досвідчені автомобілісти не завжди можуть правильно визначити черговість руху, особливо коли на перехресті одночасно опиняється багато транспортних засобів.

Перевірити свої знання пропонує непростий тест, який опублікував Telegram-канал "За! Правилами". На зображенні бачимо перехрестя, до якого одночасно під'їхали шість транспортних засобів. Усі вони збираються їхати прямо, за винятком червоного трамвая, водій якого повертає праворуч. Потрібно визначити, який транспортний засіб перетне перехрестя передостаннім. Для відповіді пропонується вибрати один із наведених варіантів:

  1. сірий автомобіль;
  2. сірий автомобіль разом з синім;
  3. зелений автомобіль;
  4. зелений автомобіль разом з оранжевим трамваєм;
  5. червоний автомобіль;
  6. сірий автомобіль разом з червоним трамваєм.
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Який транспортний засіб проїде передостаннім? Тест для водіїв

Ваша задача визначити ТЗ, яке проїде це перехрестя у змальованій ситуації передостаннім. Джерело: t.me/zapravilamu

Перш за все під час проїзду перехрестя потрібно звернути увагу на світлофор – це залізне правило. У нашому випадку його немає, тому черговість руху водії будуть визначати за допомогою знаків пріоритету. Зокрема, це знаки 2.1 "Дати дорогу", 2.3 "Головна дорога" та 7.8 "Напрямок головної дороги". Тут вони вказують, що на головній дорозі перебувають червоний трамвай, червоний автомобіль і синє авто. Отже, вони мають перевагу перед транспортними засобами, які рухаються другорядними дорогами.

Спочатку з'ясуємо, хто має проїхати першим. На рівнозначних дорогах трамвай користується перевагою перед нерейковими транспортними засобами незалежно від напрямку руху. Тому червоний трамвай проїжджає першим, хоча повертає праворуч, а синій автомобіль рухається прямо. До того ж водій синього авто повинен пропустити ще й червону машину: вони перебувають на рівнозначних дорогах, а автомобіль червоного кольору для нього є перешкодою праворуч. Таким чином, спочатку перехрестя проїжджають червоний трамвай і червоний автомобіль, а за ними – синє авто.

Тепер розберімося з транспортними засобами, які рухаються другорядними дорогами. Тут діє той самий принцип визначення черговості. Серед трьох учасників руху перевагу має трамвай, тому водії сірого та зеленого автомобілів повинні його пропустити. Між собою вони також роз'їжджаються за правилом перешкоди праворуч. Відповідно, перевага належить водієві зеленого автомобіля, для якого сіре авто є перешкодою з правого боку.

Отже, останнім перехрестя залишає сірий автомобіль. А перед ним одночасно проїжджають оранжевий трамвай і зелена машина, адже траєкторії їхнього руху не перетинаються. Тож правильна відповідь на цю задачу – варіант № 4.

Раніше OBOZ.UA публікував задачу з ПДР, в якій потрібно було визначити, чи може водій повернути в напрямку зеленої стрілки у додатковій секції світлофора.

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