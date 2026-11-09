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Який транспортний засіб порушує правила стоянки: завдання з ПДР. Фото

Юлія ПотерянкоЮлія Потерянко
Time to read1 хв
438
Який транспортний засіб порушує правила стоянки: завдання з ПДР. Фото
Хто тут став на стоянку, порушивши вимоги ПДР? Джерело: t.me/zapravilamu/

Водії в Україні часто легковажно ставляться до вимог ПДР щодо зупинки і стоянки транспортних засобів. Це створює затори і ускладнює роботу спецтехніки.

А наскільки добре ви пам’ятаєте відповідні пункти правил? Перевірте себе за допомогою тесту, який опублікував Telegram-канал "За! Правилами". Перед нами праве узбіччя, біля якого припаркувалися мотоцикл, вантажівка і легковик. Вам належить відповісти, який транспортний засіб було поставлено на стоянку з порушенням правил? Ось варіанти відповіді на цю задачу.

  1. лише вантажний автомобіль;
  2. вантажне авто і мотоцикл;
  3. лише легковий автомобіль;
  4. лише мотоцикл;
  5. всі поставлені з порушенням;
  6. всі поставлені без порушення.
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Хто з водіїв залишив свій транспортний засіб із порушенням правил? Джерело: t.me/zapravilamu/

Знайти правильну відповідь на цю задачу допоможуть знаки. Їх на цій ділянці дороги бачимо два – це знак 5.42.1 "Місце для стоянки" і табличка 7.6.2 "Спосіб поставлення транспортного засобу на стоянку". Вона позначає, що транспортні засоби слід ставити вздовж краю тротуару з частковим заїздом на нього.

Згідно з пунктом 15.6 ПДР, таблички 7.6.2-7.6.5 позначають спосіб поставлення на стоянку лише легкових автомобілів та мотоциклів. А от стоянка будь-яких вантажних автомобілів (незалежно від їхньої дозволеної максимальної маси) з використанням тротуару цими табличками повністю заборонена.

Виходить, що легковик та мотоцикл тут поставлені правильно – вони припаркувалися, заїхавши на тротуар. А от водій вантажівки, який зробив те саме. Правила порушив. А отже правильною є відповідь під номером 2.

Раніше OBOZ.UA публікував задачу з ПДР, в якій потрібно було визначити, чи має водій вмикати сигнал повороту.

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автоПДРправилатести
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