Який позашляховик обрати: найнадійніші моделі

Кросовери швидко стали неймовірно популярним типом автомобілів, адже серед них є моделі на будь-який смак: різних розмірів і форм, із різним оснащенням, двигунами та можливостями. Так що одним з головних критерієв вибору стає надійність моделі.

Відео дня

Справді надійний позашляховик або кросовер має стабільно працювати, не створювати серйозних проблем, особливо протягом перших трьох років експлуатації, не потребувати дорогого ремонту й зберігати свої властивості протягом тривалого часу. Видання SlashGear зібрало 12 моделей, які заслужили репутацію витривалих і невибагливих автомобілів. Вони можуть роками служити власникам без значних несправностей, тож стануть розумним вибором для тих, хто шукає машину надовго.

Mazda CX-50

Mazda поступово здобула репутацію виробника автомобілів, які поєднують задоволення від керування з надійністю. CX-50 вирізняється маневровістю, точним кермом і добре продуманим 2,5-літровим двигуном Skyactiv. За відчуттями за кермом цей кросовер більше нагадує спортивний хетчбек, ніж звичайний сімейний автомобіль. Повний привод входить до стандартного оснащення, що робить модель придатною для складних погодних умов і нерівних доріг. Салон має якісний, майже преміальний вигляд, хоча за розмірами CX-50 поступається деяким конкурентам. Це хороший варіант для тих, хто хоче комфортний і надійний автомобіль із відчуттям вищого класу.

Honda CR-V

Honda CR-V уже близько 30 років залишається одним із найпопулярніших автомобілів марки та стабільно потрапляє до рейтингів найнадійніших компактних кросоверів. Модель 2025 року продовжує цю традицію: вона пропонує комфортний салон, простір для пасажирів, економну витрату пального та гібридну силову установку на вибір. CR-V також добре зберігає залишкову вартість, що важливо для тих, хто планує згодом продати автомобіль. За оцінкою J.D. Power, модель отримала 83 бали зі 100 за надійність, а RepairPal поставив їй 4,5 бала з 5 і відніс до найкращих у своєму класі. Це практичний кросовер, який зазвичай не потребує значних витрат на ремонт і може надійно служити багато років.

РЕКЛАМА

Chevrolet Suburban

Модель із майже 90-річною історією є однією з найбільших довгожителів у світі. Її популярність пояснюється поєднанням місткості, витривалості й універсальності. Suburban підходить для буксирування причепа, перевезення спорядження для відпочинку та тривалих сімейних подорожей. Модель 2025 року вирізняється особливо просторим салоном: залежно від комплектації в ньому можна розмістити до дев’яти пасажирів. За належного догляду автомобіль здатний служити дуже довго – деякі власники повідомляють, що їхні Suburban долають понад 400 тисяч кілометрів. Обслуговування може бути дорожчим, ніж у компактніших моделей, однак типові ремонтні роботи зазвичай не належать до найскладніших.

Головні історії дня

Toyota Sequoia

Toyota Sequoia поступається деяким повнорозмірним позашляховикам за розкішшю та кількістю оснащення, проте бере своє витривалістю. Вона побудована на міцній платформі пікапа Tundra й оснащена гібридною силовою установкою з бензиновим двигуном V6 із подвійним турбонаддувом. Sequoia відома довговічністю: за належного обслуговування такі автомобілі можуть долати понад 480 тисяч кілометрів. Попри масивну зовнішність, усередині на водія та пасажирів чекають просторий салон і комфортні сидіння, які стають ще зручнішими у вищих комплектаціях. Водночас за внутрішнім простором модель поступається деяким конкурентам свого класу. Проте це надійний варіант для тих, кому потрібен великий позашляховик на багато років, причому витрати на ремонт у нього нижчі, ніж у низки інших повнорозмірних моделей.

РЕКЛАМА

Lexus GX

Якщо вам подобається витривалість Toyota Land Cruiser, але хочеться чогось більш преміального, зверніть увагу на Lexus GX. Це розкішніший родич Land Cruiser, який поєднує відому надійність Toyota з комфортом і вишуканістю Lexus. Автомобіль має рамну конструкцію, пристосований до бездоріжжя й оснащений потужним бензиновим двигуном V6 із подвійним турбонаддувом. Водночас салон вирізняється якісними матеріалами, хорошою шумоізоляцією та сучасним обладнанням. Lexus загалом славиться невисокою частотою поломок і помірними витратами на ремонт. Наприклад, модель GX 2024 року отримала 89 балів зі 100 за надійність у рейтингу J.D. Power – один із найкращих результатів серед позашляховиків.

РЕКЛАМА

Toyota 4Runner

Toyota 4Runner давно вважають взірцем витривалості й надійності серед позашляховиків, а модель 2025 року зберегла ці переваги й отримала довгоочікуване оновлення. Автомобіль побудований на міцній рамній платформі, спільній із новим пікапом Tacoma, і пропонує на вибір два силові агрегати. 4Runner добре підходить як для подорожей бездоріжжям, так і для повсякденного використання. За належного догляду такі автомобілі можуть долати понад 320 тисяч кілометрів. Надійність моделі 2024 року J.D. Power оцінила у 86 балів зі 100, а витрати на ремонт залишаються порівняно невисокими.

РЕКЛАМА

Kia Telluride

Kia не завжди першою спадає на думку, коли йдеться про надійні позашляховики, однак Telluride допомагає змінити це уявлення. Модель вирізняється привабливим дизайном, комфортною їздою та багатим оснащенням, яке може конкурувати з дорожчими автомобілями преміального класу. Не дивно, що Telluride регулярно потрапляє до рейтингів найкращих сімейних позашляховиків і отримує схвальні відгуки власників. За надійність модель 2024 року здобула 86 балів зі 100 у рейтингу J.D. Power. Додатковою перевагою є гарантія Kia на силовий агрегат строком 10 років або 160 тисяч кілометрів. Це комфортний, практичний автомобіль для щоденних поїздок і тривалого користування.

РЕКЛАМА

Honda HR-V

Honda HR-V не вражає яскравим дизайном чи потужністю, проте компенсує це практичністю, економністю та надійністю. По суті, це компактніша альтернатива CR-V, створена для тих, кому потрібен зручний автомобіль для міста й щоденних справ. HR-V забезпечує плавну їзду, має досить просторий для своїх розмірів салон і не потребує значних витрат на утримання. За умови регулярного обслуговування та своєчасного ремонту автомобіль може проїхати понад 320 тисяч кілометрів, а за особливо дбайливого догляду – навіть більше ніж 400 тисяч. Видання RepairPal високо оцінює його надійність, а власники зазвичай задоволені невибагливістю моделі. Це вдалий вибір для тих, хто цінує передбачуваність і не хоче часто відвідувати автомайстерню.

РЕКЛАМА

Toyota RAV4

Toyota RAV4 заслужено вважають одним із найнадійніших компактних кросоверів. Модель стабільно отримує високі оцінки власників, а за належного догляду може служити дуже довго: деякі екземпляри долають понад 400 тисяч кілометрів. Хоча зовнішність версії 2025 року натякає на спортивний характер, за кермом автомобіль не надто азартний. Натомість він пропонує все необхідне для комфортного повсякденного використання: зручний салон, достатньо місця для багажу, сучасні системи безпеки й помірну витрату пального. За оцінкою What Car?, показник надійності RAV4 сягає 99,2%, тож це хороший варіант для тих, хто хоче уникнути частих ремонтів.

РЕКЛАМА

Toyota Land Cruiser

Оновлений Toyota Land Cruiser отримав сучасніший дизайн, який зберіг характерні риси легендарного позашляховика. Land Cruiser відомий міцною конструкцією, перевіреною інженерією та здатністю долати складні маршрути. Він також може буксирувати причіп масою близько 2,3 тонни. За належного обслуговування такі автомобілі нерідко долають понад 320 тисяч кілометрів, а деякі власники проїжджають на них майже 480 тисяч. Репутація Toyota як виробника довговічних машин робить Land Cruiser одним із найкращих варіантів для тих, кому потрібен витривалий позашляховик на багато років.

РЕКЛАМА

Nissan Murano

Після майже десяти років без суттєвих змін Nissan нарешті оновив Murano, надавши йому сучаснішого вигляду. Кросовер отримав виразніший кузов, модернізоване мультимедійне обладнання та ще комфортніший салон. Даних про довгострокову надійність нової версії поки недостатньо, однак попередні покоління мають добру репутацію. Зокрема, Nissan Murano 2024 року отримав 91 бал зі 100 за надійність у рейтингу J.D. Power. Однією з його сильних сторін є 3,5-літровий двигун V6, який роками використовували в цій моделі. Загалом Murano приваблює плавною їздою, комфортом і помірними витратами на ремонт, тому може стати вдалим вибором для тих, хто шукає зручний кросовер для щоденних поїздок.

РЕКЛАМА

Chevrolet Tahoe

Chevrolet Tahoe 2025 року – великий позашляховик, розрахований на складні умови експлуатації. Він побудований на платформі, спорідненій із вантажівками, що забезпечує міцність і хороші можливості для перевезення пасажирів та вантажів. Попри масивний кузов, автомобіль пропонує комфортний салон і підходить для великих родин. Залежно від конфігурації Tahoe може вмістити до дев’яти пасажирів. За належного догляду він здатний долати понад 400 тисяч кілометрів, а модель 2024 року отримала 82 бали зі 100 за надійність у рейтингу J.D. Power і посіла перше місце серед великих позашляховиків у своєму рейтингу. Серед типових витрат на обслуговування – заміна деталей, моторного мастила та діагностика індикатора несправності двигуна. Tahoe варто розглянути тим, кому потрібен просторий, витривалий автомобіль для великої родини.

Раніше OBOZ.UA розповідав, які чотири авто були названі найкращими для молодих водіїв.