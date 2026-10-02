Який із знаків дозволяє поворот ліворуч? Тест для водіїв

Дорожні знаки, пов’язані з розворотом, легко сплутати з дозволом на поворот ліворуч. Саме на цій деталі часто й будуються підступні завдання з ПДР.

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Подивіться на зображення та спробуйте визначити правильну відповідь без підказок. Який із зображених знаків дозволяє поворот ліворуч?

Який із зображених знаків дозволяє поворот ліворуч?

Лише знак 1. Лише знак 2. Обидва знаки дозволяють. Обидва знаки забороняють поворот ліворуч.

Що означають ці знаки

Під номером 1 зображено знак 5.29 "Місце для розвороту". Він позначає місце, де транспортним засобам дозволено виконати розворот. Водночас Правила дорожнього руху прямо зазначають, що поворот ліворуч у цьому місці забороняється.

Знак під номером 2 – 5.30 "Зона для розвороту". Він указує не на одну конкретну точку, а на ділянку певної довжини, у межах якої можна виконати розворот. На зображенні ця довжина становить 15 метрів. Але і цей знак не дозволяє повертати ліворуч.

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Тобто в обох випадках водієві дозволений саме розворот, а не звичайний поворот ліворуч.

Правильна відповідь

Обидва знаки забороняють поворот ліворуч.

Головна пастка цього тесту полягає в схожості маневрів. Розворот передбачає зміну напрямку руху на протилежний, тоді як поворот ліворуч – це інший маневр. Знаки 5.29 та 5.30 дозволяють перший, але прямо забороняють другий.

Раніше OBOZ.UA публікував тест, в якому потрібно було визначити хто з водіїв порушить правила, виконуючи поворот.

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