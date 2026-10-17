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Якому велосипедисту треба дати дорогу? Тест із ПДР

Аліна МілсентАліна Мілсент
Time to read1 хв
icon 57
Якому велосипедисту треба дати дорогу? Тест із ПДР
ПДР тест. Джерело: t.me/zapravilamu

Навіть досвідчені водії іноді припускаються помилок на перехрестях, особливо коли потрібно врахувати траєкторії руху велосипедистів. Адже черговість проїзду залежить не лише від дорожніх знаків, а й від того, хто та в якому напрямку рухається.

Пропонуємо перевірити свої знання Правил дорожнього руху за допомогою невеликого тесту. Уважно розгляньте зображення та спробуйте визначити, кому повинен поступитися водій синього автомобіля.

Якому велосипедисту треба дати дорогу? Тест із ПДР

ПДР тест. Джерело: t.me/zapravilamu

Якому велосипедисту має дати дорогу водій синього автомобіля?

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  1. Лише велосипедисту №1.
  2. Лише велосипедисту №2.
  3. Обом велосипедистам.
  4. Не повинен поступатися нікому.

Розберімо ситуацію детальніше.

Велосипедист №1 перетинає проїзну частину велосипедним переїздом. Відповідно до пункту 6.5 Правил дорожнього руху України, велосипедисти, які перетинають дорогу поза перехрестям, повинні поступатися дорогою транспортним засобам, що рухаються нею. Отже, у зображеній ситуації велосипедист №1 має пропустити автомобіль.

Натомість велосипедист №2 рухається прямо, тоді як водій синього автомобіля збирається повернути ліворуч. За правилами проїзду рівнозначних доріг, під час такого маневру водій повинен поступитися зустрічному транспортному засобу, який продовжує рух прямо.

Таким чином, водій синього автомобіля має пропустити лише велосипедиста №2, після чого може завершити свій маневр.

Подібні ситуації нагадують, наскільки важливо враховувати не тільки дорожню розмітку, а й напрямок руху інших учасників дорожнього руху.

Правильна відповідь

Правильний варіант – №2. Лише велосипедисту №2.

OBOZ.UA пропонує ще один цікавий тест з ПДР щодо напрямків руху.

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