Які авто найнадійніші: рейтинг 2026 року

У новому британському рейтингу найнадійніших автомобільних марок BMW змогла утримати перше місце. Водночас свіжий список FN50 за 2026 рік показав помітні зміни в позиціях інших виробників і окремих моделей.

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Як пише видання FleetNews, у списку найнадійніших автомобілів BMW 3 Series поступилася лідерством Toyota Corolla. Натомість електрична BMW i4 піднялася із сьомого на четверте місце.

Цей рейтинг укладали на основі даних про надійність, зібраних лізинговими компаніями FN50, автопарк яких налічує понад 1,5 мільйона машин. Тож результати відображають, як автомобілі поводяться під час реальної експлуатації в корпоративних автопарках. Порівняно з минулим роком позиції кількох виробників суттєво змінилися.

Загалом список ділиться на два сегменти. У першому представлені найнадійніші моделі автомобілів у 2026 році. До нього увійшли:

Toyota Corolla: BMW 3 Series; Tesla Model 3; BMW i4; Kia Sportage; Lexus NX; Polestar 2; Tesla Model Y; Toyota RAV4; Hyundai Tucson.

Інша частина ранжує за надійністю автомобільні марки. У 2026 році список вийшов таким:

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BMW; Toyota; Tesla; Volkswagen; Kia; Mercedes-Benz; Audi; Volvo; Lexus; Nissan.

Toyota, як і торік, посіла друге місце серед виробників, проте її присутність у рейтингу окремих моделей стала помітнішою. Corolla піднялася з другого місця на перше, а RAV4 після нещодавнього оновлення вперше потрапила до десятки найнадійніших автомобілів. До списку також увійшов гібридний Lexus NX – модель дочірнього бренду Toyota, яка посіла шосту сходинку.

Отже, Toyota і Lexus представлені в першій десятці трьома моделями проти двох торік. Це свідчить про стабільні результати обох марок у різних сегментах і серед автомобілів із різними типами силових установок.

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BMW також демонструє сильні результати: 3 Series та i4 залишаються серед лідерів рейтингу. Ці показники особливо цікаві з огляду на те, що німецький виробник починає оновлювати ключові моделі. Нове покоління 3 Series має з'явитися одночасно з повністю електричною i3. Водночас i4 фактично поступається місцем новим електромобілям BMW, які компанія розробляє в межах лінійки Neue Klasse.

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Найбільший прогрес серед провідних виробників продемонструвала Tesla: вона піднялася з восьмого на третє місце. Це сталося після різкого падіння в торішньому рейтингу, коли марка опустилася з четвертої позиції, яку посідала у 2024 році. Tesla Model 3 зберегла третє місце серед окремих моделей, як і у 2025 році. Натомість Model Y опустилася із шостої на восьму сходинку. Різниця в результатах двох автомобілів показує, що загальне покращення позицій Tesla не означає однаково високих показників усіх її моделей.

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Kia втрималася на п'ятому місці серед виробників. Її Sportage залишається однією з найнадійніших моделей у дослідженні, хоча цього року опустилася з четвертої позиції на п'яту. Те, що автомобіль і далі входить до першої п'ятірки, підтверджує успіхи Kia за останні роки. Водночас результати 2026 року свідчать, що тепер марка радше закріплює досягнуті позиції, ніж здійснює черговий різкий стрибок угору.

Найбільші зміни відбулися в нижній частині рейтингу виробників. Audi опустилася з третього місця на сьоме, втративши частину позицій, які впевнено утримувала в попередніх дослідженнях. Найкращий результат серед її автомобілів показала модель Q4, однак до першої десятки вона не потрапила й посіла лише 15-те місце.

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Погіршилися й результати Volvo: марка перемістилася із шостої позиції на восьму. Її модель XC60 продемонструвала одне з найбільших падінь у рейтингу окремих автомобілів – із п'ятого місця на 14-те. У результаті Volvo не має жодної моделі в першій десятці.

Mercedes-Benz зберегла сьому позицію, зупинивши спад, який спостерігався в попередні роки. За її подальшими результатами буде цікаво стежити на тлі масштабного оновлення модельного ряду. Mercedes готує електричну C-Class, а також нові CLA, GLA, GLB і GLC. Ці автомобілі можуть допомогти виробникові зміцнити свої позиції в наступних рейтингах.

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Цікавий результат показала Polestar. Її модель Polestar 2 уперше потрапила до рейтингу й одразу посіла сьоме місце. Це сталося напередодні завершення нинішнього життєвого циклу автомобіля: наступника Polestar 2 очікують у 2027 році.

Зміни торкнулися й інших виробників. Hyundai вибула зі списку найнадійніших марок, хоча торік посідала в ньому восьме місце. Водночас її модель Tucson покращила власні показники. Nissan, навпаки, піднялася на десяту сходинку серед виробників.

Серед десяти найнадійніших автомобілів цього року чотири моделі з'явилися в рейтингу вперше. Це показує, наскільки швидко можуть змінюватися результати від року до року. Також рейтинг нагадує, що оцінювати надійність варто не лише за загальними позиціями виробника: окремі моделі однієї марки можуть демонструвати зовсім різні результати.

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