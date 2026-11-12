Яке авто неправильно поставили на стоянку? Тест для водіїв

Українські водії нерідко нехтують вимогами ПДР щодо зупинки та стоянки транспортних засобів. Через це на дорогах виникають затори, а спецтехніці буває складніше дістатися до місця призначення і це становить справді серйозну проблему.

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Але чи зможете припаркуватись без порушення саме ви? Пропонуємо перевірити себе за допомогою тесту, який опублікував Telegram-канал "За! Правилами". На зображенні бачимо праве узбіччя, біля якого припарковані мотоцикл, вантажівка та легковий автомобіль. Потрібно визначити, водій якого транспортного засобу порушив правила стоянки. Оберіть один із варіантів:

лише вантажний автомобіль; вантажне авто і мотоцикл; лише легковий автомобіль; лише мотоцикл; всі поставлені з порушенням; всі поставлені без порушення.

Щоб розв'язати задачу, потрібно звернути увагу на дорожні знаки, які ми бачимо на картинці. На цій ділянці встановлено знак 5.42.1 "Місце для стоянки" та табличку 7.6.2 "Спосіб поставлення транспортного засобу на стоянку". Остання вказує, що транспортні засоби потрібно розміщувати вздовж краю тротуару, частково заїжджаючи на нього.

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Відповідно до пункту 15.6 ПДР, таблички 7.6.2-7.6.5 визначають спосіб паркування лише для легкових автомобілів і мотоциклів. Водночас вантажним автомобілям ці ж таблички забороняють паркуватися з використанням тротуару. І маса ТЗ при цьому значення не має.

Отже, легковий автомобіль і мотоцикл у нашій ситуації припарковані правильно: обидва частково заїхали на тротуар відповідно до вимог знака. А от водій вантажівки, який залишив свій транспортний засіб у такий самий спосіб, порушив ПДР. Тому правильний варіант відповіді – перший: правила порушив лише вантажний автомобіль.

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Раніше OBOZ.UA публікував задачу з ПДР, в якій потрібно було визначити, хто має поступитись дорогою.