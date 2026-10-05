Яка траєкторія розвороту дозволена? Тест для водіїв

Зміна напрямку руху на дорозі – момент доволі небезпечний, саме томі всі подібні маневри потребують чіткого дотримання вимог ПДР. Перевірте, чи можете ви впоратися з цим завданням добре, за допомогою тесту.

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Його опублікував YouTube-канал "За! Правилами". Перед нами перехрестя, до якого під’їхав червоний автомобіль. Водій планує тут розвернутись. Вам належить визначити, яка траєкторія розвороту із двох запропонованих дозволяється в цій ситуації? Варіантів відповіді буде чотири:

лише траєкторія А; лише траєкторія Б; обидві траєкторії дозволяються; обидві траєкторії забороняються.

Траєкторія А пропонує водієві розвернутись по дальній дузі, а траєкторія Б – по ближній. Відразу відмічаємо, що водій увімкнув відповідний лівий покажчик повороту – це важливий нюанс, про який ніколи не можна забувати.

Проте, чи можна водієві на цьому перехресті в принципі розвернутись, визначать дорожні знаки. Звісно, знак 2.1 "Дати дорогу" тут ніяким чином не впливає на вибір траєкторії розвороти. А от знак 5.7.1 "Виїзд на дорогу з одностороннім рухом" має вирішальне значення.

Важлива деталь: не варто плутати цей знак зі знаком 4.2 "Рух праворуч", той має круглу форму і відноситься до групи наказових. Прямокутний же належить до інформаційно-вказівних, і він не наказує рухатися лише праворуч. Він інформує про те, що на перехрещуваній дорозі організовано односторонній рух. І в нашому випадку напрямок цього руху відносно дороги, на якій знаходиться водій – це праворуч.

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І тут ми маєм відповісти на запитання: якщо рух на перехрещуваній дорозі здійснюється праворуч, а розворот відбувається з рухом ліворуч, то чи не буде це порушенням правил? Згідно з чинними ПДР, такий розворот буде прирівнюватися до звичайного розвороту на звичайному перехресті. Але важливо, щоб сам маневр відбувався саме в межах перехрестя.

Отже, сам по собі такий маневр тут не заборонений. Але яка траєкторія буде правильною? Тримаючи в голові, що розвертатись водій може лише в межах перехрестя, звернімо увагу на обидві траєкторії. Жодна з них за межі перетину доріг не виходить. А це означає, що водій тут може виконати розворот так, як йому це буде зручно. Правильним є третій варіант відповіді.

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Раніше OBOZ.UA публікував тест із ПДР, в якому потрібно було визначити, чи може водій заїхати під заборонний знак, якщо він їде на роботу.