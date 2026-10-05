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Яка траєкторія розвороту дозволена? Тест для водіїв

Юлія Потерянко
Юлія Потерянко
Time to read2 хв
icon 645
Яка траєкторія розвороту дозволена? Тест для водіїв
По якій дузі тут може розвернутися водій, і чи може взагалі? Джерело: YouTube / «За! Правилами»

Зміна напрямку руху на дорозі – момент доволі небезпечний, саме томі всі подібні маневри потребують чіткого дотримання вимог ПДР. Перевірте, чи можете ви впоратися з цим завданням добре, за допомогою тесту.

Його опублікував YouTube-канал "За! Правилами". Перед нами перехрестя, до якого під’їхав червоний автомобіль. Водій планує тут розвернутись. Вам належить визначити, яка траєкторія розвороту із двох запропонованих дозволяється в цій ситуації? Варіантів відповіді буде чотири:

  1. лише траєкторія А;
  2. лише траєкторія Б;
  3. обидві траєкторії дозволяються;
  4. обидві траєкторії забороняються.
Яка траєкторія розвороту дозволена? Тест для водіїв

У водія є дві траєкторії для розвороту, яку він може обрати, не порушивши правил? Джерело: YouTube / «За! Правилами»

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Траєкторія А пропонує водієві розвернутись по дальній дузі, а траєкторія Б – по ближній. Відразу відмічаємо, що водій увімкнув відповідний лівий покажчик повороту – це важливий нюанс, про який ніколи не можна забувати.

Проте, чи можна водієві на цьому перехресті в принципі розвернутись, визначать дорожні знаки. Звісно, знак 2.1 "Дати дорогу" тут ніяким чином не впливає на вибір траєкторії розвороти. А от знак 5.7.1 "Виїзд на дорогу з одностороннім рухом" має вирішальне значення.

Важлива деталь: не варто плутати цей знак зі знаком 4.2 "Рух праворуч", той має круглу форму і відноситься до групи наказових. Прямокутний же належить до інформаційно-вказівних, і він не наказує рухатися лише праворуч. Він інформує про те, що на перехрещуваній дорозі організовано односторонній рух. І в нашому випадку напрямок цього руху відносно дороги, на якій знаходиться водій – це праворуч.

І тут ми маєм відповісти на запитання: якщо рух на перехрещуваній дорозі здійснюється праворуч, а розворот відбувається з рухом ліворуч, то чи не буде це порушенням правил? Згідно з чинними ПДР, такий розворот буде прирівнюватися до звичайного розвороту на звичайному перехресті. Але важливо, щоб сам маневр відбувався саме в межах перехрестя.

Отже, сам по собі такий маневр тут не заборонений. Але яка траєкторія буде правильною? Тримаючи в голові, що розвертатись водій може лише в межах перехрестя, звернімо увагу на обидві траєкторії. Жодна з них за межі перетину доріг не виходить. А це означає, що водій тут може виконати розворот так, як йому це буде зручно. Правильним є третій варіант відповіді.

Раніше OBOZ.UA публікував тест із ПДР, в якому потрібно було визначити, чи може водій заїхати під заборонний знак, якщо він їде на роботу.

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