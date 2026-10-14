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Яка траєкторія повороту дозволена? Тест на знання ПДР

Юлія ПотерянкоЮлія Потерянко
Time to read3 хв
icon 207
Яка траєкторія повороту дозволена? Тест на знання ПДР
Яка траєкторія повороту дозволяється на цьому перехресті велосипедисту. Джерело: YouTube / «За! Правилами»

Велосипедисти на дорозі – рівноправні учасники руху, а отже підпадають під дію чинних ПДР такою ж мірою, як і водії авто, мотоциклів, трамваїв та будь-яких інших транспортних засобів. Але чи зможете ви повернути на перехресті без порушення? Перевірте себе за допомогою цікавого тесту.

Завдання опублікував YouTube-канал "За! Правилами". У картинці з умовами задачі ми бачимо велосипедиста, який на перехресті хоче повернути ліворуч. Для цього йому пропонуються дві траєкторії – А та Б. Вам потрібно відповісти, яка із цих траєкторій дозволяється велосипедисту в задній ситуації. І ось варіанти відповіді:

  1. лише траєкторія А;
  2. лише траєкторія Б;
  3. обидві траєкторії дозволяються;
  4. обидві траєкторії забороняються.
Яка траєкторія повороту дозволена? Тест на знання ПДР

За якою траєкторією може повернути на цьому перехресті велосипедист. Джерело: YouTube / «За! Правилами»

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Спочатку опишемо, якими є дві запропоновані траєкторії. Траєкторія А – це перелаштування в крайню ліву смугу з подальшим поворотом з неї, а траєкторія Б – це перелаштування аж на трамвайну колію попутного напрямку, що розташована на одному рівні з проїзною частиною для нерейкових транспортних засобів. Відповідно, головним запитанням у цій ситуації буде, як правильно повертати – з трамвайних колій чи з крайньої лівої смуги?

Кожен водій, незалежно від типу ТЗ, яким він керує, має знати, що поворот ліворуч і розворот потрібно виконувати з трамвайних колій попутного напрямку, що розташовані на одному рівні з проїзною частиною для нерейкових транспортних засобів. Але за винятком ситуацій, коли інший порядок руху визначено дорожніми знаками чи розміткою. Простіше кажучи, якщо знаків чи розмітки напрямків руху по смугах немає, то повертати треба з трамвайних колій, а якщо є, то повертати чи розвертатись годиться зі смуги, з якої це дозволяє зробити знак або розмітка.

Із цього правила є ще один виняток – воно не стосується велосипедистів. Все тому, що вони, а також ті водії, хто керують мопедами, гужовими санями або возами, а також вершники, мають право виконувати поворот ліворуч лише на дорогах з однією смугою для руху в кожному напрямку і без трамвайної колії посередині. Перелічені учасники дорожнього руху взагалі мають триматися якомога правіше на проїзній частині.

Дорога, зображена у цій задачі, як раз має дві смуги для руху в одному напрямку, ще й трамвайні колії посередині. А це означає, що наш велосипедист тут має право повернути ліворуч, лише одним способом – зійшовши з велосипеда і перевівши його, тримаючи в руках, через пішохідний перехід.

Це означає, що ні траєкторія А, ні траєкторія Б велосипедисту в цій ситуації не дозволяються. Правильним є четвертий варіант відповіді.

Раніше OBOZ.UA публікував задачу з ПДР, в якій потрібно було визначити, який зі знаків дозволяє поворот ліворуч.

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