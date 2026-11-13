Яка траєкторія дозволена? Тест на знання ПДР

Зміна напрямку руху на перехресті належить до маневрів, під час яких особливо важливо дотримуватися правил дорожнього руху. Адже будь-яка помилка може створити небезпечну ситуацію. Але чи зможете саме ви дотриматись усіх вимог ПДР в такій ситуації?

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Перевірити себе можна за допомогою тесту, який опублікував Telegram-канал "За! Правилами". На зображенні з умовами задачі ми бачимо перехрестя, до якого під'їхав червоний автомобіль. Водій хоче розвернутися, але зробити це йому пропонується двома способами. Потрібно визначити, яка із запропонованих траєкторій дозволена за таких умов. На вибір є чотири варіанти відповіді:

лише траєкторія А; лише траєкторія Б; обидві траєкторії дозволяються; обидві траєкторії забороняються.

Отже, за траєкторією А автомобіль має розвернутися по дальній дузі, а за траєкторією Б – по ближній. Також варто звернути увагу, що водій увімкнув лівий покажчик повороту. Ця деталь має значення, тому її не слід залишати поза увагою.

З'ясувати, чи дозволений розворот на цьому перехресті, допоможуть дорожні знаки. Знак 2.1 "Дати дорогу" не впливає на вибір траєкторії маневру. Натомість знак 5.7.1 "Виїзд на дорогу з одностороннім рухом" відіграє ключову роль.

Не слід плутати його зі знаком 4.2 "Рух праворуч". Останній має круглу форму та належить до категорії наказових. Натомість знак 5.7.1 є прямокутним, тобто входить до групи інформаційно-вказівних. Він не зобов'язує водія їхати виключно праворуч, а лише повідомляє, що на дорозі, яка перетинається, організовано односторонній рух. У цій ситуації його напрямок відносно дороги, якою рухається автомобіль, – праворуч.

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Тож виникає запитання: якщо на перехрещуваній дорозі транспорт рухається праворуч, чи не порушить водій правила, виконуючи розворот у лівий бік? Відповідно до чинних ПДР, такий маневр прирівнюється до звичайного розвороту на перехресті. Однак є важлива умова: виконувати його потрібно виключно в межах самого перехрестя.

Отже, розвертатися в цій ситуації в принципі не заборонено. Залишається з'ясувати, яку з двох траєкторій можна обрати. Оскільки водій має виконати маневр у межах перехрестя, потрібно перевірити, чи не виходить за його межі кожен із запропонованих варіантів. Як бачимо, обидві траєкторії залишаються в межах перетину доріг. Тому водій може обрати будь-яку з них, залежно від того, як йому зручніше виконати розворот. Правильна відповідь – третій варіант.

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Раніше OBOZ.UA публікував задачу з ПДР, в якій потрібно було визначити, як роз’їдуться авто на перехресті, одна з доріг якого має ухил.