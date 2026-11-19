Будь-який водій час від часу стикається на дорозі з доволі нестандартними ситуаціями. Щоб вибратись із такої ситуації без негативних наслідків, потрібно дуже ретельно дотримуватись вимог ПДР. Чи впораєтесь ви із цим, допоможе перевірити тест.

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Завдання опублікував Telegram-канал "За! Правилами". На картинці з умовами задачі ми бачимо фіолетове авто, яке виїхало на перехрестя, щоб виконати поворот ліворуч. Одразу за ним до перетину доріг під’їхала синя машина. Ваша задача – визначити, як повинен вчинити водій синього авто, якщо він рухається прямо? Варіантів відповіді тут два:

зупинитися перед перехрестям і дочекатися, поки фіолетове авто виконає поворот ліворуч; об'їхати фіолетове авто праворуч, забезпечивши безпеку руху.

В першу чергу звернемо увагу на те, що маневр, який запланував водій синього авто, не є обгоном. Якщо фіолетове авто зупиниться на перехресті, синя машина виконає випередження, а якщо зупиниться – об’їзд. Чинні ПДР дозволяють виконувати обидва ці маневри з будь-якої сторони. Отже, водій синього авто може об’їхати свого візаві з правого боку.

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Ба більше, водій синього авто не повинен затримувати рух, якщо в цьому немає потреби. А отже, він може об’їхати фіолетову машину з правого боку, переконавшись, що дотримується безпечного інтервалу і не створює зайвих ризиків на дорозі.

Виходить, що синя машина, якщо вона продовжує рух прямо, може у цій ситуації не чекати, поки фіолетова розвернеться, і об’їхати її з правого боку. Правильним є другий варіант відповіді.

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Раніше OBOZ.UA публікував задачу з ПДР, в якій потрібно було визначити, водій якого автомобіля обрав правильну смугу перед зупинкою.