Водій якого автомобіля обрав правильну смугу перед зупинкою? Завдання з ПДР

Зупиняти машину у першому-ліпшому місці водіям не дозволяють вимоги чинних ПДР. Але чи зможете ви виконати зупинку правильно? Перевірте себе за допомогою тесту.

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Цю задачу опублікував Telegram-канал "За! Правилами". Перед вами вулиця по якій рухаються два автомобілі – білий та синій. Водії обидвох авто сигналізують покажчиком повороту, що мають намір припаркуватись біля узбіччя. При цьому водій синього авто хоче зупинитись на правому боці дороги і зайняв для цього крайню праву смугу, а водій білого – на лівому і теж зайняв відповідну крайню смугу. Вам належить відповісти, водій якого автомобіля обрав правильну смугу перед зупинкою? Варіантів відповіді тут чотири:

водій білого автомобіля; водій синього автомобіля; обидва обрали правильні смуги; обидва обрали неправильні смуги перед зупинкою.

Перше на що варто звернути увагу в цій ситуації, це знак 5.5 "Дорога з одностороннім рухом", встановлений з обох боків дороги. Згідно з чинними ПДР, цей знак дозволяє виконувати зупинку та стоянку як з правого, так і з лівого боку дороги, якщо це не суперечить іншим правилам.

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Відповідне положення міститься у пункті 15.3 правил. Згідно з ним, у населених пунктах зупинка і стоянка транспортних засобів дозволяються на лівому боці дороги, що має по одній смузі для руху в кожному напрямку (без трамвайних колій посередині) і не розділена розміткою 1.1 Розмітка 1.1 (вузька суцільна лінія)⁣, а також на лівому боці дороги з одностороннім рухом. Винятком є ситуація, коли дорога має бульвар або розділювальну смугу. Тоді зупинка і стоянка транспортних засобів біля них забороняються.

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Отже виходить, що у нашій ситуації обидва водія можуть виконати зупинку так, як задумали. Правильним є третій варіант відповіді.

Раніше OBOZ.UA публікував тест, в якому потрібно було визначити, яка траєкторія розвороту довзолена водієві червоного авто.