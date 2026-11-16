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Водій якого автомобіля обрав правильну смугу перед зупинкою? Завдання з ПДР

Юлія ПотерянкоЮлія Потерянко
Time to read1 хв
6
Водій якого автомобіля обрав правильну смугу перед зупинкою? Завдання з ПДР
Хто з водіїв правильно вибрав смугу для паркування? Джерело: t.me/zapravilamu/

Зупиняти машину у першому-ліпшому місці водіям не дозволяють вимоги чинних ПДР. Але чи зможете ви виконати зупинку правильно? Перевірте себе за допомогою тесту.

Цю задачу опублікував Telegram-канал "За! Правилами". Перед вами вулиця по якій рухаються два автомобілі – білий та синій. Водії обидвох авто сигналізують покажчиком повороту, що мають намір припаркуватись біля узбіччя. При цьому водій синього авто хоче зупинитись на правому боці дороги і зайняв для цього крайню праву смугу, а водій білого – на лівому і теж зайняв відповідну крайню смугу. Вам належить відповісти, водій якого автомобіля обрав правильну смугу перед зупинкою? Варіантів відповіді тут чотири:

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  1. водій білого автомобіля;
  2. водій синього автомобіля;
  3. обидва обрали правильні смуги;
  4. обидва обрали неправильні смуги перед зупинкою.
Водій якого автомобіля обрав правильну смугу перед зупинкою? Завдання з ПДР

Який з водіїв обрав правильну сторону, щоб виконати зупинку. Джерело: t.me/zapravilamu/

Перше на що варто звернути увагу в цій ситуації, це знак 5.5 "Дорога з одностороннім рухом", встановлений з обох боків дороги. Згідно з чинними ПДР, цей знак дозволяє виконувати зупинку та стоянку як з правого, так і з лівого боку дороги, якщо це не суперечить іншим правилам.

Відповідне положення міститься у пункті 15.3 правил. Згідно з ним, у населених пунктах зупинка і стоянка транспортних засобів дозволяються на лівому боці дороги, що має по одній смузі для руху в кожному напрямку (без трамвайних колій посередині) і не розділена розміткою 1.1 Розмітка 1.1 (вузька суцільна лінія)⁣, а також на лівому боці дороги з одностороннім рухом. Винятком є ситуація, коли дорога має бульвар або розділювальну смугу. Тоді зупинка і стоянка транспортних засобів біля них забороняються.

Отже виходить, що у нашій ситуації обидва водія можуть виконати зупинку так, як задумали. Правильним є третій варіант відповіді.

Раніше OBOZ.UA публікував тест, в якому потрібно було визначити, яка траєкторія розвороту довзолена водієві червоного авто.

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