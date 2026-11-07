В яких авто найбільше простору для ніг на задньому сидінні: список 2026 року

Обираючи авто, дбайливі водії неодмінно звертають чимало уваги на його комфортність, а простір для ніг пасажирів на задньому сидінні – важлива складова цього комфорту. Особливо якщо доводиться часто возити дорослих або подорожувати всією родиною.

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Щоб визначити, які моделі найкраще справляються з цим завданням, у межах свіжого опитування 2026 року Driver Power зібрали відгуки понад 100 тисяч британських автомобілістів. Власники оцінювали свої машини за різними критеріями, зокрема й за простором для ніг на задніх сидіннях. Видання CarWOW розповіло про десятку найкращих саме за цим показником.

MG HS

MG HS посів перше місце рейтингу. Позаду вистачає простору, щоб пасажир зростом близько 183 см міг зручно сісти за водієм такого самого зросту. Майже рівна підлога залишає достатньо місця для ніг, хоча центральне сидіння дещо вужче за бічні. За висотою посадки задній диван також досить зручний.

Vauxhall Frontera

Модель пропонує вельми просторий салон як для автомобіля свого класу. Дорослий пасажир зростом близько 183 см може комфортно сидіти позаду водія такого самого зросту. Задні двері широко відчиняються, тому тут також зручно встановлювати дитяче автокрісло. Після його монтажу місця все ще вистачає, тож відсувати переднє сидіння вперед не доведеться. Водночас захисні накладки на кріпленнях Isofix із застібками-блискавками можуть ускладнити встановлення.

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Ford Kuga

Автомобіль має просторий задній ряд із достатньою кількістю місця для ніг, колін і плечей. Широкі задні двері полегшують встановлення дитячих крісел, а задні сидіння можна пересувати вперед і назад, регулюючи простір між пасажирами та багажником. Проте високим людям може бракувати місця над головою, особливо в автомобілях із панорамним дахом. Зате завдяки порівняно низькій лінії вікон діти на задньому сидінні мають хороший огляд.

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Vauxhall Grandland

Vauxhall Grandland забезпечує достатньо місця для колін: пасажир зростом близько 183 см може спокійно сидіти позаду водія такого самого зросту. Над головою також є хороший запас простору. Однак якщо на задньому ряду їдуть троє дорослих, їм може бути затісно: центральному пасажиру загрожує брак місця для колін, а плечі всіх трьох за такого розташування опиняються близько одне до одного.

Tesla Model Y

Популярний електромобіль має широкі задні двері, тому потрапити в салон і встановити дитяче крісло нескладно. На задньому сидінні достатньо місця для ніг, стоп і голови навіть трьох дорослих зростом близько 183 см. Водночас центральне сидіння поступається бічним за м'якістю та комфортом. У стандартній версії салон може здаватися дещо закритішим, ніж у комплектації Premium, оскільки в ній немає панорамного даху.

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Hyundai Tucson

Hyundai Tucson має зручний доступ до заднього ряду і вдосталь простору для дітей та дорослих. Втім, трьом дорослим може дещо забракнути місця в плечах, а центральне сидіння має трохи підняту основу. Водночас над головою та для ніг місця не бракує. У топовій комплектації Ultimate два бічні задні сидіння мають підігрів і заглиблену форму. Вона забезпечує зручну посадку, хоча краї сидінь можуть дещо тиснути на стегна.

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Peugeot 5008

Peugeot 5008 – семимісний кросовер, у якому на другому ряду встановлено три окремі сидіння. Їх можна пересувати вперед і назад, звільняючи більше місця для пасажирів, багажу або людей на третьому ряду. Простору для ніг і голови на середньому ряду достатньо, хоча трьом дорослим уже може бути не так комфортно. Третій ряд сидінь у моделі значно тісніший і краще підходить дітям. Дорослі середнього зросту зможуть проїхати там невелику відстань, якщо пасажири другого ряду трохи посунуть свої сидіння вперед.

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Audi A4

Автомобіль має просторий задній ряд, де двоє дорослих зростом близько 183 см можуть розміститися без особливих труднощів. Місця для ніг і голови загалом достатньо, а в кишенях дверей можна зберігати пляшки та телефони. Кріплення Isofix розташовані так, що до них легко дістатися під час встановлення дитячого крісла. Центральне сидіння вужче за бічні й не має окремої анатомічної спинки, тому воно менш зручне.

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Volvo XC40

Volvo XC40 пропонує достатньо місця для голови навіть високим пасажирам, в тому числі у версіях із панорамним дахом. Широкі задні двері та стандартні кріплення Isofix спрощують установлення дитячих крісел. Позаду можуть розміститися троє людей, хоча масивний центральний тунель на підлозі заважає пасажиру посередині зручно поставити ноги. Якщо центральне місце не зайняте, спинку можна скласти й отримати підлокітник із вбудованими підстаканниками.

Hyundai Kona

Hyundai Kona замикає десятку автомобілів із найзручнішим простором для задніх пасажирів. Навіть високим людям вистачає місця для ніг і голови, а ширина салону дозволяє розмістити на задньому дивані трьох пасажирів. Для встановлення дитячого крісла не потрібно посувати передні сидіння. Задні двері відчиняються майже під прямим кутом, а до кріплень Isofix легко дістатися. Щоправда, вони розташовані не врівень із поверхнею сидіння, тому правильно закріпити крісло з першого разу може бути не так просто.

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