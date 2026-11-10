В якому порядку автомобілі проїдуть перехрестя? Завдання з ПДР

Перехрестя належать до ділянок дороги з підвищеним ризиком аварій, тому водіям важливо дотримуватися правил дорожнього руху під час їх проїзду. Але чи пам’ятаєте ви всі нюанси, які потрібно враховувати в таких ситуаціях?

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Перевірити свої знання або пригадати важливі положення ПДР вам пропонує Telegram-канал "За! Правилами". У тесті, який він опублікував, вам потрібно встановити черговість проїзду перехрестя для трьох автомобілів: білого, водій якого рухається прямо, жовтого, що повертає ліворуч, і синього, який має намір повернути праворуч. На вибір пропонують чотири варіанти:

спочатку синій і білий автомобілі, після них – жовтий; спершу жовтий автомобіль, потім білий і синій; спочатку синій, за ним жовтий, останнім – білий; спочатку білий автомобіль, потім жовтий і синій.

Оскільки світлофора і знаків пріоритету на цьому перехресті нема, у цій задачі йдеться про нерегульоване перехрестя рівнозначних доріг. Однак все ж один знак ми бачимо. Це знак 1.6 "Крутий підйом", який вказує, що білий автомобіль рухається вгору схилом. Через цю обставину недосвідчені водії можуть помилково вирішити, що біла машина має перевагу.

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А насправді, пункт 13.4 чинних ПДР передбачає пріоритет для транспортних засобів, які рухаються на підйом. Однак він діє лише тоді, коли на схилі зустрічний роз’їзд ускладнений через перешкоду. У наведеному завданні такої ситуації немає, адже автомобілі не роз’їжджаються на вузькій ділянці дороги, а проїжджають звичайне нерегульоване перехрестя.

А це все разом означає, що в цій ситуації водії мають визначати черговість руху за принципом, викладеним у пункті 16.12 правил. Його ще називають правилом перешкоди праворуч.

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Відповідно до нього, першим перехрестя подолає синій автомобіль. Водій жовтої машини технічно також не має перешкоди праворуч, проте він має дати дорогу водієві синього авто, оскільки вони рухаються рівнозначними дорогами із зустрічних напрямків. Оскільки жовтий автомобіль повертає ліворуч, в цій ситуації він має поступитись. Так само повинен був би вчинити водій, що розвертається. Цю вимогу встановлює пункт 16.13 ПДР.

Отже, виходить, що першою це перехрестя проїде синя машина. Далі поїде жовта, а білий автомобіль буде останнім. Це відповідає третьому варіанту відповіді.

Раніше OBOZ.UA публікував тест, в якому потрібно було визначити, чи може водій повернути на перехресті праворуч.