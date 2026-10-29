В якому місці дозволена зупинка? Тест для водіїв

Навіть досвідчені водії іноді припускаються помилок, коли потрібно визначити дозволене місце для зупинки автомобіля. Особливо уважними варто бути поблизу ділянок, де проводять дорожні роботи, адже тут діють додаткові обмеження.

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Чи пам'ятаєте ви, на якій відстані від таких місць можна зупиняти транспортний засіб? Пропонуємо перевірити свої знання Правил дорожнього руху за допомогою короткого тесту.

Водій синього автомобіля наближається до ділянки дороги, на якій тривають ремонтні роботи. Попереду встановлено тимчасові дорожні знаки, а на схемі позначено три можливі місця для зупинки.

У якому місці водієві дозволяється зупинка?

Варіанти відповіді:

У місцях А і Б. У місцях Б і В. Лише в місці В. У всіх місцях дозволяється. У всіх місцях забороняється.

Що кажуть Правила дорожнього руху

Відповідно до пункту 15.9 "є" ПДР України, зупинка забороняється ближче ніж за 10 метрів від позначеного місця проведення дорожніх робіт, а також безпосередньо в зоні їх виконання, якщо це створює перешкоди для технологічного транспорту.

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Це обмеження необхідне для безпечного проведення ремонтних робіт і безперешкодного пересування спеціальної техніки.

Розглянемо запропоновані місця:

Місце А розташоване за 5 метрів від ділянки ремонту. Це менше за встановлену правилами відстань, тому зупинятися тут не можна.

розташоване за 5 метрів від ділянки ремонту. Це менше за встановлену правилами відстань, тому зупинятися тут не можна. Місце Б розташоване за 10 метрів від дорожніх робіт. Така відстань відповідає вимогам ПДР.

розташоване за 10 метрів від дорожніх робіт. Така відстань відповідає вимогам ПДР. Місце В розташоване за 15 метрів від ділянки ремонту, отже, зупинка тут також не порушує зазначеного обмеження.

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Варто пам'ятати, що заборона діє саме на відстані менш ніж 10 метрів, а не на відстані 10 метрів включно.

Правильна відповідь

Варіант №2 – у місцях Б і В.

Раніше OBOZ.UA публікував задачу з ПДР, в якій потрібно було визначити, куди може проїхати з перехрестя водій.