Цю помилку роблять багато водіїв: механік пояснив, як правильно прогрівати авто взимку

Узимку багато водіїв залишають двигун працювати на кілька хвилин, перш ніж вирушити в дорогу. Однак механік Біттор Аріель застерігає від такої звички: після запуску достатньо зачекати близько 30 секунд, а потім плавно рушати, щоб двигун та інші вузли поступово прогрівалися до робочої температури.

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Про це йдеться в матеріалі Radio Mitre. Фахівець пояснив, чому тривале прогрівання на місці не є найкращим рішенням, а також дав поради щодо запуску автомобіля в мороз і керування ним за складних погодних умов.

Чому не варто довго прогрівати двигун на стоянці

Поки двигун працює на холостих обертах, інші важливі вузли автомобіля, зокрема підшипники та коробка передач, залишаються холодними. Тому тривале прогрівання на місці не дає змоги всім компонентам машини поступово нагрітися під час роботи.

Біттор Аріель радить зачекати після запуску близько 30 секунд, а потім вирушати в дорогу. Перші кілька кілометрів слід їхати спокійно, уникаючи різких прискорень і не перевищуючи 2000–2500 обертів за хвилину, доки двигун не досягне нормальної робочої температури.

Такий режим допомагає зменшити зношування деталей мотора, які на холоді ще не працюють належним чином. Водночас під час поїздки прогріваються й інші компоненти автомобіля.

На початку шляху механік рекомендує використовувати першу та другу передачі, не натискаючи на педаль акселератора. Це дає змогу вузлам машини поступово нагрітися без різкого навантаження.

Як запускати авто в мороз

За низьких температур завести машину буває складніше, а навантаження на акумулятор і двигун зростає. Щоб полегшити запуск, механік радить дотримуватися кількох правил:

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Вимкнути електроприлади. Перед запуском двигуна варто вимкнути фари, магнітолу, обігрівач та інші електричні системи.

Перед запуском двигуна варто вимкнути фари, магнітолу, обігрівач та інші електричні системи. Натиснути на зчеплення. Якщо автомобіль має механічну коробку передач, перед запуском слід натиснути на педаль зчеплення. Це зменшить навантаження на стартер.

Якщо автомобіль має механічну коробку передач, перед запуском слід натиснути на педаль зчеплення. Це зменшить навантаження на стартер. Давати стартеру перепочити. Якщо двигун не вдалося запустити протягом п'яти секунд, потрібно зачекати близько 20 секунд і лише після цього повторити спробу.

Якщо двигун не вдалося запустити протягом п'яти секунд, потрібно зачекати близько 20 секунд і лише після цього повторити спробу. Не натискати на газ одразу після запуску. Не варто різко підвищувати оберти двигуна. Після запуску краще уникати різких прискорень і починати поїздку поступово.

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Як керувати авто в туман, сніг та ожеледицю

Механік також дав поради щодо водіння за складних погодних умов. Зокрема, під час туману видимість суттєво погіршується, а волога на дорозі може впливати на зчеплення шин із покриттям.

У таких умовах слід увімкнути ближнє світло фар, а за наявності – передні протитуманні ліхтарі. Задні протитуманні ліхтарі варто використовувати лише за дуже густого туману. Крім того, потрібно зменшити швидкість, щоб мати змогу вчасно загальмувати в межах видимої ділянки дороги.

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Якщо дорога вкрита снігом, важливо їхати повільніше та тримати більшу дистанцію до автомобіля попереду. На машині з механічною коробкою передач рушати слід, плавно відпускаючи зчеплення, а на авто з автоматичною трансмісією – обережно натискати на акселератор.

Під час руху на підйомах вища передача допоможе зменшити ризик пробуксовування коліс. Усі ці рекомендації потрібно застосовувати з урахуванням реального стану дорожнього покриття.

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