Сім помилок водіїв восени: кожна з них може дорого коштувати

З настанням осені та першими холодами автомобіль потребує більше уваги, адже погодні умови безпосередньо впливають на його технічний стан і безпеку руху. Водії, які відкладають обслуговування "до зими" або просто не помічають дрібних несправностей, можуть зіткнутися з неочікуваними та дорогими ремонтами.

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Інформацію про сім найпоширеніших помилок автомобілістів восени зібрав OBOZ.UA. Частину проблем можна легко попередити, якщо заздалегідь перевірити основні системи автомобіля та підготувати його до холодів.

Ігнорування стану акумулятора

Влітку акумулятор працює в сприятливіших умовах, але спекотна погода також впливає на його стан. З настанням холодів слабка батарея може остаточно втратити заряд, через що двигун не вдасться запустити вранці.

Тому восени варто перевірити стан АКБ, повністю зарядити його зовнішнім пристроєм, а також переконатися у відсутності витоків струму та здатності батареї утримувати необхідну напругу.

Їзда на зношених літніх шинах

Деякі автомобілісти намагаються "докатати" старий комплект літньої гуми перед купівлею нових шин. Однак восени перепади температури, дощі та мокра дорога суттєво погіршують зчеплення з покриттям, а зношений протектор збільшує ризик аквапланування.

Якщо заміна шин відкладається, необхідно щонайменше відмовитися від різких маневрів і збільшити дистанцію до інших автомобілів.

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Ігнорування проблем зі склоочисниками

Зношені щітки залишають на склі смуги та розводи, а несправності механізму склоочисника можуть призводити до його повільної роботи. Восени це особливо небезпечно через дощі, тумани та скорочення світлового дня.

Перед холодами варто замінити зношені щітки та перевірити механізм склоочисника, щоб він справно працював за низьких температур.

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Нехтування перевіркою гальмівної рідини

Гальмівна рідина з часом вбирає вологу з навколишнього середовища. Через це знижується температура її кипіння, а під час інтенсивного гальмування може виникнути утворення парових пробок і ризик погіршення роботи гальмівної системи.

Стан рідини можна перевірити спеціальним тестером. Також її рекомендують планово змінювати раз на два роки.

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Затягування із заміною омивача

Використання води або літньої рідини до перших сильних морозів може обернутися проблемами. Нічного заморозку іноді достатньо, щоб рідина в бачку або системі замерзла та пошкодила насос, бачок чи форсунки.

Тому ще на початку осені варто поступово переходити на міжсезонну або зимову рідину, розраховану на відповідну температуру.

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Ігнорування стану фар

Восени світловий день швидко скорочується, тому водіям доводиться частіше їздити в сутінках і темряві. Несправні або неправильно налаштовані фари можуть погіршувати видимість дороги та засліплювати інших водіїв.

Перед сезоном необхідно перевірити всі світлові прилади та за потреби відрегулювати фари.

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Залишення без уваги вологи та окислення контактів

Підвищена осіння вологість може сприяти потраплянню води в електричні роз'єми автомобіля. Особливо це актуально для старих машин або автомобілів, які раніше відновлювали після пошкоджень.

Спочатку окислення може проявлятися лише періодичними збоями електроніки, однак згодом проблема здатна призвести до несправності дорогих блоків або нестабільної роботи двигуна. При перших ознаках потрапляння вологи контакти варто очистити, а роз'єми після з'єднання – захистити відповідним водовідштовхувальним засобом.

Нагадаємо, великі паливні баки дозволяють водіям рідше заїжджати на АЗС та долати значні відстані без дозаправлення. Названо 10 автомобілів, які вирізняються місткими бензобаками.

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