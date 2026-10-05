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Сім помилок водіїв восени: кожна з них може дорого коштувати

Даниїл Борщ
Даниїл Борщ
Time to read4 хв
icon 1,2 т.
Сім помилок водіїв восени: кожна з них може дорого коштувати
З настанням осені та першими холодами автомобіль потребує більше уваги. Джерело: Pexels

З настанням осені та першими холодами автомобіль потребує більше уваги, адже погодні умови безпосередньо впливають на його технічний стан і безпеку руху. Водії, які відкладають обслуговування "до зими" або просто не помічають дрібних несправностей, можуть зіткнутися з неочікуваними та дорогими ремонтами.

Інформацію про сім найпоширеніших помилок автомобілістів восени зібрав OBOZ.UA. Частину проблем можна легко попередити, якщо заздалегідь перевірити основні системи автомобіля та підготувати його до холодів.

Ігнорування стану акумулятора

Влітку акумулятор працює в сприятливіших умовах, але спекотна погода також впливає на його стан. З настанням холодів слабка батарея може остаточно втратити заряд, через що двигун не вдасться запустити вранці.

Тому восени варто перевірити стан АКБ, повністю зарядити його зовнішнім пристроєм, а також переконатися у відсутності витоків струму та здатності батареї утримувати необхідну напругу.

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Сім помилок водіїв восени: кожна з них може дорого коштувати

Акумулятор. Ілюстративне фото. Джерело: Pexels

Їзда на зношених літніх шинах

Деякі автомобілісти намагаються "докатати" старий комплект літньої гуми перед купівлею нових шин. Однак восени перепади температури, дощі та мокра дорога суттєво погіршують зчеплення з покриттям, а зношений протектор збільшує ризик аквапланування.

Якщо заміна шин відкладається, необхідно щонайменше відмовитися від різких маневрів і збільшити дистанцію до інших автомобілів.

Сім помилок водіїв восени: кожна з них може дорого коштувати

Шини. Ілюстративне фото. Джерело: Pexels

Ігнорування проблем зі склоочисниками

Зношені щітки залишають на склі смуги та розводи, а несправності механізму склоочисника можуть призводити до його повільної роботи. Восени це особливо небезпечно через дощі, тумани та скорочення світлового дня.

Перед холодами варто замінити зношені щітки та перевірити механізм склоочисника, щоб він справно працював за низьких температур.

Сім помилок водіїв восени: кожна з них може дорого коштувати

Стіклоочисник. Ілюстративне фото. Джерело: Pexels

Нехтування перевіркою гальмівної рідини

Гальмівна рідина з часом вбирає вологу з навколишнього середовища. Через це знижується температура її кипіння, а під час інтенсивного гальмування може виникнути утворення парових пробок і ризик погіршення роботи гальмівної системи.

Стан рідини можна перевірити спеціальним тестером. Також її рекомендують планово змінювати раз на два роки.

Сім помилок водіїв восени: кожна з них може дорого коштувати

Гальма. Ілюстративне фото. Джерело: Pexels

Затягування із заміною омивача

Використання води або літньої рідини до перших сильних морозів може обернутися проблемами. Нічного заморозку іноді достатньо, щоб рідина в бачку або системі замерзла та пошкодила насос, бачок чи форсунки.

Тому ще на початку осені варто поступово переходити на міжсезонну або зимову рідину, розраховану на відповідну температуру.

Сім помилок водіїв восени: кожна з них може дорого коштувати

Скло. Ілюстративне фото. Джерело: Pexels

Ігнорування стану фар

Восени світловий день швидко скорочується, тому водіям доводиться частіше їздити в сутінках і темряві. Несправні або неправильно налаштовані фари можуть погіршувати видимість дороги та засліплювати інших водіїв.

Перед сезоном необхідно перевірити всі світлові прилади та за потреби відрегулювати фари.

Сім помилок водіїв восени: кожна з них може дорого коштувати

Фари. Ілюстративне фото. Джерело: Pexels

Залишення без уваги вологи та окислення контактів

Підвищена осіння вологість може сприяти потраплянню води в електричні роз'єми автомобіля. Особливо це актуально для старих машин або автомобілів, які раніше відновлювали після пошкоджень.

Спочатку окислення може проявлятися лише періодичними збоями електроніки, однак згодом проблема здатна призвести до несправності дорогих блоків або нестабільної роботи двигуна. При перших ознаках потрапляння вологи контакти варто очистити, а роз'єми після з'єднання – захистити відповідним водовідштовхувальним засобом.

Нагадаємо, великі паливні баки дозволяють водіям рідше заїжджати на АЗС та долати значні відстані без дозаправлення. Названо 10 автомобілів, які вирізняються місткими бензобаками.

Як писав OBOZ.UA, деякі автомобілі залишаються на конвеєрі десятиліттями та досі користуються попитом. Названо п’ять найстаріших моделей, які продовжують виробляти.

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