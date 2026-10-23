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Що позначає знак? Тест на знання ПДР

Юлія ПотерянкоЮлія Потерянко
Time to read1 хв
297
Що позначає знак? Тест на знання ПДР
Що означає цей дорожній знак? Джерело: t.me/zapravilamu/

Бувають дорожні знаки, сенс яких зрозумілий одразу. А для тлумачення інших потрібно зазирнути у посібник з ПДР. І саме такий знак ліг в основу цього тесту.

Задачу опублікував Telegram-канал "За! Правилами". Вам належить вибрати, що саме він означає. Ось варіанти відповіді:

  1. платна дорога;
  2. номер і напрямок дороги;
  3. загальні обмеження швидкості.
Що позначає знак? Тест на знання ПДР

Оберіть правильний варіант відповіді, що означає цей знак. Джерело: t.me/zapravilamu/

Прямокутна форма вказує, що йдеться про інформаційно-вказівні знаки. А отже він навряд щось обмежує чи забороняє. Тобто, про загальні обмеження швидкості тут точно не йдеться.

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Номером дороги цей знак теж не може бути, адже цифр на ньому аж три. Тобто навіть простим методом виключення залишається єдиний варіант – "Платна дорога". Правильною є перша відповідь.

Йдеться про знак 5.82.1. Згідно з чинними ПДР, він інформує учасників дорожнього руху про наявність оплати за проїзд дорогою чи окремою ділянкою дороги. Такі таблички встановлюють при в'їзді на платні дороги та попередньо, щоб водій мав можливість вибрати альтернативний маршрут з безоплатним проїздом.

Раніше OBOZ.UA публікував завдання з ПДР, в якому потрібно було визначити, хто з водіїв порушує правила перевезення негабаритного вантажу.

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