Найкращі вживані авто: топ моделей різного розміру

Купівлю вживаного автомобіля у 2026 році важко назвати вигідним полюванням на дешеві пропозиції. Середня ціна такого авто помітно зросла, тож обирати доводиться так само ретельно, як і новинку.

Відео дня

Саме тому видання Washington Blade проаналізувало вторинний автомобільний ринок і назвало моделі, на які точно варто звернути увагу. Для зручності їх поділили на три категорії за габаритами – компактні, середні за розміром та великі.

Компактні автомобілі

Honda Civic

Переваги: надійність, економічність, висока залишкова вартість.

надійність, економічність, висока залишкова вартість. Особливості: практичний кузов хетчбек, чудове технологічне оснащення.

практичний кузов хетчбек, чудове технологічне оснащення. Недоліки: через популярність ціни залишаються високими.

Honda Civic – це маленька чорна сукня у світі вживаних автомобілів: доречна майже за будь-яких обставин і рідко змушує шкодувати про вибір. Цю модель роками люблять за надійність, безпеку та здатність добре зберігати свою вартість. Особливо практичний варіант – хетчбек. А ще Civic став зіркою попкультури завдяки франшизі "Форсаж". Маленька машина, зате який характер!

Mazda 3

Переваги: приємна керованість, стильний салон.

приємна керованість, стильний салон. Особливості: доступний повний привод, виразний дизайн.

доступний повний привод, виразний дизайн. Недоліки: на задньому сидінні затісно.

Mazda 3 підійде тим, хто хоче практичний автомобіль, але не готовий миритися з нудьгою за кермом. Вона справляє враження дорожчої машини, ніж є насправді. За характером стильна, крута й цілком комфортно почувається, коли робить усе трохи не так, як усі.

Toyota Corolla

Переваги: надійність, економічність, невибагливість.

надійність, економічність, невибагливість. Особливості: добре зберігає вартість, споживає мало пального.

добре зберігає вартість, споживає мало пального. Недоліки: особливого драйву від водіння не чекайте.

РЕКЛАМА

Corolla не прагне привертати до себе увагу. Це тихий відмінник, який приходить вчасно, сумлінно виконує свою роботу й ніколи не створює зайвих проблем. Якщо хочеться розумно витратити гроші й не ускладнювати собі життя, Toyota Corolla – один із найкращих варіантів.

Середній клас

Honda Accord

Переваги: просторий салон, комфорт, надійність.

просторий салон, комфорт, надійність. Особливості: є гібридна версія, багато місця для пасажирів позаду.

є гібридна версія, багато місця для пасажирів позаду. Недоліки: радше розсудливий, ніж спортивний характер.

Accord – вибір дорослої людини, яка не хоче, щоб практичність перетворилася на нудьгу. Автомобіль просторий, спокійний і зручний для щоденного користування. Він нагадує дублера головної ролі в успішному бродвейському мюзиклі: відшліфований до дрібниць, надійний і готовий вийти на сцену будь-якого вечора.

Головні історії дня

Toyota Camry

Переваги: перевірена часом надійність, комфортна їзда.

перевірена часом надійність, комфортна їзда. Особливості: економічні гібридні версії, висока залишкова вартість.

економічні гібридні версії, висока залишкова вартість. Недоліки: особливих емоцій за кермом не обіцяє.

Camry десятиліттями залишається взірцем практичності. Гібридні версії приємно дивують низькою витратою пального, а просторий салон робить далекі подорожі комфортнішими. Іноді саме відсутність пригод – найкраща характеристика автомобіля.

Subaru Legacy

Переваги: повний привод у стандартній комплектації, просторий салон.

повний привод у стандартній комплектації, просторий салон. Особливості: впевнено почувається за різної погоди.

впевнено почувається за різної погоди. Недоліки: виробництво припинили після 2025 року.

РЕКЛАМА

Subaru Legacy – варіант для тих, хто вміє помічати хороше без гучної реклами. Вона не намагається кричати про свої переваги, але стандартний повний привод – вагомий аргумент, як і зручний салон, у якому легко розібратися. За характером вона спершу стримана, але щойно познайомишся ближче – відкривається справжня знахідка.

Великі автомобілі

Toyota Avalon

Переваги: високий комфорт, просторий салон, надійність.

високий комфорт, просторий салон, надійність. Особливості: добротне оздоблення інтер’єру, потужний двигун V6.

добротне оздоблення інтер’єру, потужний двигун V6. Недоліки: виробництво припинили після 2022 року.

Avalon доводить, що великий седан зовсім не обов’язково має нагадувати трансфер до аеропорту. Він тихий, комфортний і напрочуд розкішний на відчуття. Модель уже зняли з виробництва, але саме тому вона схожа на добре збережений секрет, про який знають лише справжні поціновувачі.

РЕКЛАМА

Ford F-150

Переваги: величезний вибір версій, серйозні робочі можливості.

величезний вибір версій, серйозні робочі можливості. Особливості: буксирування важких причепів, значна вантажність, різноманітні двигуни.

буксирування важких причепів, значна вантажність, різноманітні двигуни. Недоліки: ціни тримаються напрочуд високо.

F-150 – справжній ковбой у світі автомобілів. Це модель сильна, роботяща та з характером. Вибір комплектацій тут такий величезний, що покупець може надовго загубитися серед усіх можливих варіантів.

Dodge Charger

Переваги: потужний двигун, сміливий дизайн, яскрава індивідуальність.

потужний двигун, сміливий дизайн, яскрава індивідуальність. Особливості: характер справжнього маслкара, просторий салон.

характер справжнього маслкара, просторий салон. Недоліки: економною витратою пального похвалитися не може.

Dodge Charger створений для ефектної появи. І попкультура це підтверджує: такі автомобілі з’являлися у фільмах "Булліт" і "Придурки з Газзарда". Скромність? Та ні, це точно не про Charger.

Раніше OBOZ.UA розповідав, які сімейні авто були визнані найкращими у 2026 році.