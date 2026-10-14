Найкращі вживані авто для молодих водіїв: бюджетні варіанти

Безпека є пріоритетом для батьків, які обирають першу автівку для свого підлітка. Водночас важливу роль відіграє бюджет, адже не кожна родина може дозволити собі придбати новий транспортний засіб.

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Спільно з авторитетними інституціями виданням edmunds було сформовано перелік найкращих моделей, що пройшли суворі краш-тести та мають високі показники надійності. Наведені нижче варіанти охоплюють різноманітні бюджети та пропонують чудові характеристики для початківців.

Kia K5

Сучасний седан Kia K5, який увійшов на ринок у 2021 році як заміна моделі Optima, приваблює молодих водіїв стильним дизайном та корисними технологіями. Базова комплектація оснащується 1,6-літровим турбованим двигуном, тоді як спортивна версія GT отримала потужний агрегат на 290 кінських сил. Автомобіль заслужив найвищі нагороди за безпеку від IIHS та максимальні п'ять зірок від NHTSA. Середня вартість моделей 2021-2023 років випуску становить приблизно 21 029 доларів (близько 867 000 грн).

Toyota Camry

Популярна у всьому світі Toyota Camry забезпечує високий рівень практичності, простору та надійності для всієї родини. Починаючи з покоління 2018 року, седан став динамічнішим в управлінні, зберігши при цьому місткий багажник і відмінні показники безпеки. Покупці можуть обрати базовий економічний чотирициліндровий двигун, гібридну силову установку або потужний двигун V6. Середня ціна на вторинному ринку для моделей 2018–2022 років становить близько 20 611 доларів (приблизно 850 000 грн).

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Hyundai Tucson

Якщо родина надає перевагу кросоверам, то Hyundai Tucson стане чудовим вибором завдяки сучасній зовнішності та інтеграції смартфонів через Apple CarPlay і Android Auto. Моделі з 2022 року випуску отримали сміливіший дизайн, проте попередні покоління (2018–2021 роки) також мають відмінні рейтинги безпеки та високі оцінки від краш-тестів. Середня вартість таких кросоверів на ринку вживаних авто становить близько 22 722 доларів (приблизно 937 000 грн).

Головні історії дня

Honda Civic

Компактна Honda Civic заслужила всесвітню репутацію надзвичайно надійного, ефективного та приємного в керуванні автомобіля. Завдяки високій ліквідності моделі вартістю до 15 000 доларів (близько 619 000 грн) зазвичай представлені випусками 2016-2017 років або екземплярами з більшим пробігом. Автомобіль доступний у кузовах седан і хетчбек, а середня ціна покоління 2016-2021 років становить близько 17 922 доларів (приблизно 739 000 грн).

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Honda Accord

Середньорозмірний седан Honda Accord ідеально підходить для водіїв, які цінують додатковий простір в салоні. Моделі покоління 2013-2017 років стабільно отримували звання найбезпечніших транспортних засобів за версією IIHS. Практичний та надійний автомобіль утримує статус однієї з найбажаніших машин у своєму класі. Середня ціна на ці моделі складає близько 13 546 доларів (приблизно 559 000 грн).

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