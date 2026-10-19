Найкращі сімейні авто: рейтинг 2026 року

Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Гарячі теми
збитий російський літакРосійська тактична авіація входить у невідворотне піке: що показали удари України по аеродромах ворогаКоли наступний бій Усика: хто суперник і дата останнього бою у кар’єрі українцяКоли наступний бій Усика: хто суперник і дата останнього бою у кар’єрі українцяІлюстрація - Петер Мадяк і Роберт ФіцоВ ЄС виступили проти виділення Україні 70 млрд євро: які країни відмовилися давати грошіРубіо заявив, що Трампу "неприємно бачити" удари Росії по житлових будинках Києва. ВідеоРубіо заявив, що Трампу "неприємно бачити" удари Росії по житлових будинках Києва. Відео"Я вам не скажу": Ярмоленко прокоментував фіаско "Динамо", яке призвело до відставки головного тренера"Я вам не скажу": Ярмоленко прокоментував фіаско "Динамо", яке призвело до відставки головного тренераІлюстрація. Фінансовий гороскопТри знаки зодіаку незабаром досягнуть значного фінансового успіху: вони чекали на це цілий рікЛотерейні квитки. ІлюстраціяЗабутий на столі папірець зробив жінку мільйонеркою: як їй вдалось зірвати джекпот у лотереїОкупанти засудили зрадницю України Монтян до 1,5 року колонії: в чому звинуватилиОкупанти засудили зрадницю України Монтян до 1,5 року колонії: в чому звинуватилиУ Києві перекинулась маршрутка з пасажирами: серед постраждалих є 6-річна дитина. Подробиці та фотоУ Києві перекинулась маршрутка з пасажирами: серед постраждалих є 6-річна дитина. Подробиці та фотоСупермодель Сінді Кроуфорд уперше прокоментувала смерть 27-річного сина і показала його рідкісне фотоСупермодель Сінді Кроуфорд уперше прокоментувала смерть 27-річного сина і показала його рідкісне фото

Найкращі сімейні авто: рейтинг 2026 року

Юлія ПотерянкоЮлія Потерянко
Time to read3 хв
icon 69
Найкращі сімейні авто: рейтинг 2026 року
Обирати авто для родини логічно, спираючись на сукупну оцінку різних райтингів. Джерело: Pexels

Обираючи сімейний автомобіль, будь-який водій звертає увагу на комфорт, кількість місць, місткість багажника, надійність і безпеку. Але варто також погортати і рейтинги, сформовані на основі відгуків самих водіїв та експертів.

Як пише Slash Gear, аж п’ять моделей сімейних авто цього року вибились у лідери за сукупністю цих показників. Експерти видання порівняли результати з п’яти джерел – iSeeCars, Car and Driver, U.S. News, Consumer Reports (CR) і J.D. Power. Ось які моделі вони визначили, як найкращі.

2026 Subaru Outback

Найкращі сімейні авто: рейтинг 2026 року

Subaru Outback. Джерело: Subaru

Subaru Outback 2026 року отримав оновлений дизайн із кутастими формами, завдяки яким більше нагадує позашляховик, ніж універсал. Модель добре зарекомендувала себе як сімейний автомобіль: iSeeCars відзначило її за поєднання надійності, безпеки та інших важливих для родини характеристик, а також назвало найкращим невеликим сімейним SUV. U.S. News високо оцінило автомобіль загалом, а Consumer Reports віддало йому першість серед середньорозмірних позашляховиків. Власники теж задоволені Outback: у рейтингу J.D. Power модель отримала 83 бали зі 100. Стартова ціна автомобіля становить 36 445 доларів, а найдорожча версія без додаткових опцій коштує 49 445 доларів.

Читайте також
Олена БилімОлена Билім
icon 9,9 т.
Хто порушує правила, виконуючи розворот? Завдання з ПДР
icon 9,9 т.
Хто порушує правила, виконуючи розворот? Завдання з ПДР
Олена БилімОлена Билім
icon 5,3 т.
Водіям порадили заливати в авто рідину для миття посуду: суть лайфхаку
icon 5,3 т.
Водіям порадили заливати в авто рідину для миття посуду: суть лайфхаку
Олена БилімОлена Билім
icon 762
Яка траєкторія дозволена водію? Тест на знання ПДР
icon 762
Яка траєкторія дозволена водію? Тест на знання ПДР

2026 Honda CR-V

Найкращі сімейні авто: рейтинг 2026 року

Honda CR-V. Джерело: Honda

Honda CR-V – один із найпопулярніших позашляховиків 2026 року, який експерти високо оцінюють за сукупністю характеристик. Видання Car and Driver назвало його одним із найкращих компактних SUV, а iSeeCars поставило на друге місце серед невеликих сімейних позашляховиків. Початкова ціна Honda CR-V становить 32 470 доларів. Автомобіль оснащений 1,5-літровим чотирициліндровим турбодвигуном потужністю 190 к. с., який працює в парі з безступеневою автоматичною коробкою передач CVT. Доступні версії з переднім і повним приводом.

Hyundai Tucson

Найкращі сімейні авто: рейтинг 2026 року

Hyundai Tucson. Джерело: Hyundai

Hyundai Tucson – ще один компактний позашляховик, який варто розглянути для сімейних поїздок. Модель добре зарекомендувала себе в оглядах автомобільних експертів: U.S. News високо оцінило її загалом, а iSeeCars включило до переліку найкращих невеликих сімейних SUV. Consumer Reports окремо відзначило бензинову версію, хоча і гібридні модифікації також показали хороші результати. Tucson 2026 року доступний із бензиновим або гібридним силовим агрегатом, а також із переднім чи повним приводом залежно від комплектації. Бензинова версія оснащена двигуном об'ємом 2,5 л потужністю 187 к. с. У гібридних модифікаціях використовується 1,6-літровий турбодвигун, а сумарна потужність силової установки становить 231 або 268 к. с. Початкова ціна – 31 300 доларів.

2026 Subaru Forester

Найкращі сімейні авто: рейтинг 2026 року

Subaru Forester. Джерело: Subaru

Subaru Forester 2026 року заслуговує на увагу завдяки високим оцінкам за надійність і загальну придатність до сімейного використання. Consumer Reports добре оцінило як бензинову, так і гібридну версії, а iSeeCars відзначило модель у своєму рейтингу автомобілів для невеликих сімей. Власники також високо оцінюють Forester: у рейтингу J.D. Power він отримав 84 бали зі 100. Водночас думки експертів щодо окремих версій моделі різняться, тому перед купівлею варто звернути увагу на конкретну комплектацію. Автомобіль має повний привод у стандартній комплектації, 2,5-літровий опозитний чотирициліндровий двигун потужністю 180 к. с. і безступеневу автоматичну коробку передач CVT. Початкова ціна становить 31 445 доларів.

2026 Toyota RAV4

Найкращі сімейні авто: рейтинг 2026 року

Toyota RAV4. Джерело: Toyota

Toyota RAV4 – популярний компактний позашляховик, який зажив доброї слави завдяки надійності та практичності. Consumer Reports відзначило його результати в дорожніх випробуваннях, прогнозовану надійність і задоволеність власників, а Car and Driver також високо оцінило автомобіль загалом. Власники RAV4 дали моделі 85 балів зі 100 у рейтингу J.D. Power. У 2026 році автомобіль пропонується виключно з гібридними силовими установками, що варто врахувати під час вибору. Рекомендована початкова ціна становить 33 495 доларів.

Раніше OBOZ.UA розповідав, які вживані авто найкраще підійдуть молодим водіям.

Схожі теми
авторейтингSubaruHondaHyundaiToyota
facebook0

Тільки перевірена інформація в нас у Telegram-каналі OBOZ.UA та у Viber.
Не ведіться на фейки!

ПідписатисьПідписатись