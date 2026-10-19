Найкращі сімейні авто: рейтинг 2026 року

Обираючи сімейний автомобіль, будь-який водій звертає увагу на комфорт, кількість місць, місткість багажника, надійність і безпеку. Але варто також погортати і рейтинги, сформовані на основі відгуків самих водіїв та експертів.

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Як пише Slash Gear, аж п’ять моделей сімейних авто цього року вибились у лідери за сукупністю цих показників. Експерти видання порівняли результати з п’яти джерел – iSeeCars, Car and Driver, U.S. News, Consumer Reports (CR) і J.D. Power. Ось які моделі вони визначили, як найкращі.

2026 Subaru Outback

Subaru Outback 2026 року отримав оновлений дизайн із кутастими формами, завдяки яким більше нагадує позашляховик, ніж універсал. Модель добре зарекомендувала себе як сімейний автомобіль: iSeeCars відзначило її за поєднання надійності, безпеки та інших важливих для родини характеристик, а також назвало найкращим невеликим сімейним SUV. U.S. News високо оцінило автомобіль загалом, а Consumer Reports віддало йому першість серед середньорозмірних позашляховиків. Власники теж задоволені Outback: у рейтингу J.D. Power модель отримала 83 бали зі 100. Стартова ціна автомобіля становить 36 445 доларів, а найдорожча версія без додаткових опцій коштує 49 445 доларів.

2026 Honda CR-V

Honda CR-V – один із найпопулярніших позашляховиків 2026 року, який експерти високо оцінюють за сукупністю характеристик. Видання Car and Driver назвало його одним із найкращих компактних SUV, а iSeeCars поставило на друге місце серед невеликих сімейних позашляховиків. Початкова ціна Honda CR-V становить 32 470 доларів. Автомобіль оснащений 1,5-літровим чотирициліндровим турбодвигуном потужністю 190 к. с., який працює в парі з безступеневою автоматичною коробкою передач CVT. Доступні версії з переднім і повним приводом.

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Hyundai Tucson

Hyundai Tucson – ще один компактний позашляховик, який варто розглянути для сімейних поїздок. Модель добре зарекомендувала себе в оглядах автомобільних експертів: U.S. News високо оцінило її загалом, а iSeeCars включило до переліку найкращих невеликих сімейних SUV. Consumer Reports окремо відзначило бензинову версію, хоча і гібридні модифікації також показали хороші результати. Tucson 2026 року доступний із бензиновим або гібридним силовим агрегатом, а також із переднім чи повним приводом залежно від комплектації. Бензинова версія оснащена двигуном об'ємом 2,5 л потужністю 187 к. с. У гібридних модифікаціях використовується 1,6-літровий турбодвигун, а сумарна потужність силової установки становить 231 або 268 к. с. Початкова ціна – 31 300 доларів.

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2026 Subaru Forester

Subaru Forester 2026 року заслуговує на увагу завдяки високим оцінкам за надійність і загальну придатність до сімейного використання. Consumer Reports добре оцінило як бензинову, так і гібридну версії, а iSeeCars відзначило модель у своєму рейтингу автомобілів для невеликих сімей. Власники також високо оцінюють Forester: у рейтингу J.D. Power він отримав 84 бали зі 100. Водночас думки експертів щодо окремих версій моделі різняться, тому перед купівлею варто звернути увагу на конкретну комплектацію. Автомобіль має повний привод у стандартній комплектації, 2,5-літровий опозитний чотирициліндровий двигун потужністю 180 к. с. і безступеневу автоматичну коробку передач CVT. Початкова ціна становить 31 445 доларів.

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2026 Toyota RAV4

Toyota RAV4 – популярний компактний позашляховик, який зажив доброї слави завдяки надійності та практичності. Consumer Reports відзначило його результати в дорожніх випробуваннях, прогнозовану надійність і задоволеність власників, а Car and Driver також високо оцінило автомобіль загалом. Власники RAV4 дали моделі 85 балів зі 100 у рейтингу J.D. Power. У 2026 році автомобіль пропонується виключно з гібридними силовими установками, що варто врахувати під час вибору. Рекомендована початкова ціна становить 33 495 доларів.

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