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Навіщо у радянських "Жигулях" встановлювали економетр: хитрість, про яку мало хто знав

Катя Помазан
Катя Помазан
Time to read3 хв
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Навіщо у радянських "Жигулях" встановлювали економетр: хитрість, про яку мало хто знав
Радянський «Жигуль». Джерело: Unsplash.

У старих карбюраторних автомобілях водій міг стежити за роботою двигуна за допомогою стрілки на панелі приладів. Економетр реагував на розрідження у впускному колекторі та фактично показував, наскільки сильно була натиснута педаль газу.

Економетр являв собою механічний вакуумметр, під’єднаний тонким шлангом до впускного колектора карбюраторного двигуна. Про це йдеться в матеріалі угорського видання Autó és Motor.

Жодної електроніки всередині приладу не було, його стрілка змінювала положення залежно від рівня вакууму.

Принцип роботи був досить простим. Коли дросельна заслінка залишалася частково закритою, у впускному колекторі виникало сильніше розрідження. Стрілка при цьому перебувала в зеленій зоні. При активнішому натисканні на педаль газу заслінка відкривалася ширше, вакуум зменшувався, а покажчик переходив спочатку в жовту, а потім у червону зону.

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Шкала економетра складалася саме з трьох кольорових секторів, а не з конкретних показників витрати пального. Це дозволяло водієві швидко оцінювати режим роботи двигуна, не відволікаючись на складні розрахунки.

Під час руху в зеленій зоні ВАЗ-2107 міг витрачати близько 6-8 літрів бензину на 100 км. У жовтому секторі витрата зростала приблизно до 9-10 літрів, а в червоному могла сягати 14 літрів.

Таким чином, прилад фактично привчав водіїв до більш економної манери керування автомобілем. Плавне прискорення, завчасне відпускання педалі газу перед поворотами та світлофорами й своєчасне перемикання на вищу передачу допомагали утримувати стрілку в зеленому секторі.

Водночас економетр використовували не лише для контролю витрати пального. За поведінкою стрілки досвідчені водії могли помічати певні проблеми з двигуном.

Наприклад, на прогрітому справному двигуні під час роботи на холостому ходу стрілка мала залишатися стабільною. Її помітні коливання могли свідчити про порушення герметичності впускної системи або інші несправності.

Цікаво, що економетр встановлювали далеко не на всі моделі "Жигулів". Зокрема, на перших серійних ВАЗ-2107 у верхній лівій частині панелі розміщувався аналоговий покажчик тиску масла. Лише у 1988 році "АвтоВАЗ" вирішив замінити його економетром.

З появою інжекторних двигунів і цифрових бортових систем такий прилад поступово втратив практичний сенс. Сучасні автомобілі здатні безпосередньо показувати водієві миттєву та середню витрату пального, тоді як економетр лише опосередковано оцінював режим роботи двигуна через вакуум у впускному колекторі.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, в Україні радянського періоду ЗАЗ виробляв найдешевші автомобілі. Але такий статус не означає, що незвичайних модифікацій не існувало (навіть після розпаду СРСР). У мережі показали одну з унікальних машин.

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