На світлофорах можуть додати четвертий колір: який саме і навіщо

Звичні три кольори світлофора в майбутньому можуть доповнити ще одним – білим. Американські науковці запропонували нову систему регулювання дорожнього руху, яка передбачає взаємодію світлофорів із безпілотними автомобілями.

Відео дня

Завдяки цьому транспорт зможе швидше долати перехрестя, а затори стануть меншими. Про це пише польське видання Moto.pl.

Для чого на світлофорах потрібен білий сигнал

Ідею запровадження четвертого кольору розробили дослідники Університету штату Північна Кароліна у США. Вони пропонують використовувати біле світло на перехрестях, де одночасно перебуває достатня кількість автономних автомобілів.

Такі транспортні засоби здатні обмінюватися інформацією про швидкість, місцеперебування та напрямок руху. Отримані дані допоможуть їм самостійно визначати черговість проїзду перехрестя, скорочуючи час очікування.

Для водіїв звичайних автомобілів білий сигнал означатиме необхідність орієнтуватися на транспортний засіб попереду. Якщо він починає рухатися, можна їхати за ним. Якщо зупиняється – також потрібно зупинитися.

Коли автономних машин на перехресті буде недостатньо, світлофор працюватиме у звичайному режимі з червоним, жовтим і зеленим сигналами.

Наскільки нова система допоможе зменшити затори

Ефективність запропонованої технології американські дослідники перевірили за допомогою комп’ютерного моделювання. Вони врахували різну інтенсивність дорожнього руху та частку безпілотних автомобілів у транспортному потоці.

РЕКЛАМА

Результати засвідчили, що за певних умов затримки на перехрестях можуть скоротитися більш ніж на 90%. Проте такий показник не є універсальним: ефективність системи залежатиме від кількості автономних машин та особливостей дорожньої ситуації.

Крім економії часу, технологія потенційно допоможе знизити витрати пального й електроенергії. Автомобілям доведеться рідше гальмувати та повторно розганятися, що особливо важливо для завантажених міських доріг.

Чому четвертий колір поки не запроваджують

Для використання білих сигналів недостатньо просто встановити додаткові лампи на світлофорах. Дорожню інфраструктуру доведеться обладнати системами обміну даними, які забезпечуватимуть взаємодію між світлофорами та автономними автомобілями.

Головні історії дня

Така модернізація потребуватиме значних фінансових витрат. Крім того, необхідно розробити зрозумілі правила для водіїв і перевірити безпечність технології в реальних дорожніх умовах.

Наразі четвертий колір світлофора залишається науковою концепцією. Жодних змін у правилах дорожнього руху через цю пропозицію не запроваджено. Чи з’являться білі сигнали на перехрестях у майбутньому, залежатиме від розвитку безпілотного транспорту та готовності міст модернізувати дорожню інфраструктуру.

Раніше OBOZ.UA розповідав, чому світлофори мають три кольори і у чому особливість червоного.