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Куди можна продовжити рух? Тест на знання ПДР

Юлія ПотерянкоЮлія Потерянко
Time to read1 хв
846
Куди можна продовжити рух? Тест на знання ПДР
Куди може продовжити рух на цьому перехресті водій трактора. Джерело: YouTube / «За! Правилами»

Рівноправними учасниками дорожнього руху є не тільки автомобілі та громадський транспорт – так само під дію ПДР підпадають велосипедисти, самокатники та інші водії. В тому числі, водії тракторів, і саме такому транспортному засобу присвячений цей тест.

Його опублікував YouTube-канал "За! Правилами". На зображенні із завданням ми бачимо перехрестя, до якого під'їхав трактор. На цьому перехресті водієві пропонуються три напрямки для подальшого руху. Вам належить визначити, в якому напрямку дозволяється продовжити рух водієві трактора. Виберіть один із варіантів:

  1. лише прямо;
  2. прямо і ліворуч;
  3. прямо і праворуч;
  4. лише праворуч;
  5. праворуч і ліворуч;
  6. всі напрямки дозволяються.
Куди можна продовжити рух? Тест на знання ПДР

Перед водієм трактора є три варіанти продовження руху - які з них не суперечать ПДР. Джерело: YouTube / «За! Правилами»

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Визначати, куди можна проїхати, а куди ні, тут потрібно, відштовхуючись від інформації, що нам дають дорожні знаки. На зображеному малюнку їх три. Але знак 2.1 "Дати дорогу" ніяк не допоможе з вирішенням завдання. А от знаки 3.3 "Рух вантажних автомобілів заборонено" та 7.3.1 "Напрямок дії".

Другий – це табличка, яка вказує, в якому напрямку діє знак, з яким вона розміщена. А от зі знаком 3.3 все набагато цікавіше – тут вступають в силу додаткові вимоги та винятки.

На самому знаку зображено вантажний автомобіль. Однак, він забороняє рух не лише вантажних автомобілів і составів транспортних засобів з дозволеною максимальною масою понад 3,5 т, а також тракторів, самохідних машин і механізмів. Винятком є випадки, коли водій живе або обслуговує підприємство у позначеній зоні.

В наших варіантах відповіді таких умов немає, а отже, водієві трактора в зображеній ситуації забороняється все-таки продовжувати рух праворуч – він підпадає під вимоги перелічених знаків. А от всі інші зображені напрямки, а на додачу ще й не вказаний тут потенційний розворот, йому дозволяються.

Таким чином, водій трактора може продовжити рух прямо і ліворуч. Це відповідає варіанту відповіді під номером два.

Раніше OBOZ.UA публікував задачу, в якій потрібно було визначити, хто проїде перехрестя останнім.

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