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Куди дозволено продовжити рух? Завдання з ПДР

Юлія ПотерянкоЮлія Потерянко
Time to read1 хв
186
Куди дозволено продовжити рух? Завдання з ПДР
Які з цих трьох напрямків руху дозволені трактору? Джерело: YouTube / «За! Правилами»

Під’їжджаючи до перехрестя, водій повинен уважно поставитись до знаків, які бачить перед собою, щоб не порушити ПДР. Наскільки добре ви можете у них розібратись, допоможе визначити спеціальний тест.

Його опублікував YouTube-канал "За! Правилами". За умовами задачі, є трактор, який опинився на перетині доріг. Для продовження руху йому пропонується три напрямки – прямо, ліворуч та праворуч. Вам потрібно визначити, в якому напрямку дозволяється продовжити рух водієві трактора? Виберіть один із запропонованих варіантів, який ви вважаєте правильним:

  1. лише прямо;
  2. прямо і ліворуч;
  3. прямо і праворуч;
  4. лише праворуч;
  5. праворуч і ліворуч;
  6. всі напрямки дозволяються.
Куди дозволено продовжити рух? Завдання з ПДР

В якому напрямку може продовжити рух трактор. Джерело: YouTube / «За! Правилами»

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Визначити дозволені напрямки тут допоможуть саме дорожні знаки. На зображеному малюнку їх три, але знак 2.1 "Дати дорогу" ніяк не допоможе з вирішенням завдання, тому його можна проігнорувати. А от 3.3 "Рух вантажних автомобілів заборонено" та 7.3.1 "Напрямок дії" визначальні для цієї задачі.

Якщо з табличкою напрямок дії все зрозуміло – вона вказує напрямок, в якому поширюється вимога знаку, з яким вона застосовується, – то зі знаком 3.3 все набагато цікавіше. Він має особливості застосування та певні винятки з дії.

Отже, знак "Рух вантажних автомобілів заборонено", як зрозуміло з його назви, забороняє рух вантажівок. А також його дія поширюється на состави транспортних засобів з дозволеною максимальною масою понад 3,5 т, а також тракторів, самохідних машин і механізмів.

Винятками є випадки, коли водій живе або обслуговує підприємство у позначеній зоні. В наших варіантах відповіді таких умов немає, а отже, водієві трактора в зображеній ситуації забороняється продовжувати рух праворуч.

Всі інші запропоновані напрямки трактору в цій ситуації дозволені. Так само як і розворот, хоч його і нема в умовах задачі. Правильна відповідь на це завдання – друга.

Раніше OBOZ.UA публікував задачу в ПДР, в якій потрібно було визначити, яка траєкторія повороту дозволена велосипедисту.

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