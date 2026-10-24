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Куди дозволено продовжити рух? Тест для водіїв

Аліна МілсентАліна Мілсент
Time to read1 хв
102
Куди дозволено продовжити рух? Тест для водіїв
ПДР тест. Джерело: t.me/zapravilamu

Навіть досвідчені автомобілісти іноді помиляються, коли потрібно одночасно врахувати дорожні знаки, розмітку та сигнали світлофора. Пропонуємо перевірити свої знання правил дорожнього руху за допомогою невеликого тесту.

Уважно розгляньте зображення та визначте, у яких напрямках водієві білого автомобіля дозволено продовжити рух.

Куди дозволено продовжити рух? Тест для водіїв

ПДР тест. Джерело: t.me/zapravilamu

На малюнку зображено багатосмугову дорогу, якою рухається білий автомобіль. Попереду встановлені дорожні знаки та світлофор, на якому горить зелений сигнал. Водієві пропонують кілька можливих напрямків руху. Однак не всі вони відповідають вимогам дорожніх знаків.

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Спробуйте самостійно визначити правильну відповідь, перш ніж читати пояснення.

Куди дозволено продовжити рух?

  1. Лише прямо
  2. Прямо і на розворот
  3. Ліворуч і на розворот
  4. Лише на розворот
  5. Прямо і ліворуч
  6. Усі напрямки дозволені

Поянення

На зображенні встановлено дорожній знак "Зона для розвороту". Він позначає ділянку, на якій водіям дозволено розвертатися, але водночас забороняє поворот ліворуч.

При цьому знак не встановлює заборони на рух прямо. Зелений сигнал світлофора також дозволяє автомобілю продовжити рух за умови дотримання інших вимог ПДР.

Отже, у цій дорожній ситуації водій білого автомобіля має два дозволені варіанти: продовжити рух прямо або виконати розворот.

Яка відповідь правильна

Правильний варіант – №2: прямо і на розворот.

Важливо пам'ятати, що знак "Зона для розвороту" не означає автоматичного дозволу повертати ліворуч. Саме плутанина між цими маневрами може стати причиною неправильної відповіді на тесті та помилки на дорозі.

Раніше OBOZ.UA публікував задачу, в якій треба було визначити, чи може водій повернути праворуч на перехресті з регулювальником.

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