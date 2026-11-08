Кому знак забороняє рух? Тест на знання ПДР

Існують дорожні знаки, які трапляються доволі нечасто. Щоб зорієнтуватися в них, потрібно на зубок знати відповідні положення ПДР, і ви можете просто зараз перевірити себе за допомогою тесту.

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Його опублікував Telegram-канал "За! Правилами". Вам належить подивитися на знак і правильно відповісти, рух яких транспортних засобів він забороняє. Варіанти відповіді тут такі:

гужових возів; тварин під сідлом або в'юком і прогін худоби; рух пішоходів; відповіді 1, 2 і 3; відповіді 1 і 2.

Отже, про те, що це саме заборонний знак вказує його кругла форма, біле тло і червона облямівка. Всередині цієї облямівки бачимо гужовий віз, що прямо вказує, що під цей знак такий віз проїхати не зможе.

Таким чином, розуміємо, що перед нами знак 3.11 "Рух гужових возів (саней) заборонено". Але про нього також важливо знати, що він обмежує також рух тварин під сідлом або в’юком та прогін худоби. Винятком є лише ті транспортні засоби, що обслуговують громадян або належать громадянам, які проживають чи працюють у зоні дії цього знака

Пішоходів знак 3.11 жодним чином не стосується. А отже виходить, що правильними є перша і друга відповіді на це завдання. Тобто обрати потрібно було варіант під номером 5.

Раніше OBOZ.UA публікував тест із ПДР, в якому потрібно було визначити, який знак попереджає про дорогу із зустрічним рухом.