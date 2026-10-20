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Кому треба дати дорогу? Тест для водіїв

Юлія ПотерянкоЮлія Потерянко
Time to read2 хв
738
Кому треба дати дорогу? Тест для водіїв
Кого має пропустити на цьому перехресті водій білого авто? Джерело: YouTube / «За! Правилами»

Тема проїзду перехресть є ключовою для будь-якого водія, от чому на будь-якому тесті на знання ПДР вона трапиться обов’язково. Тож перевірте свої знання на спеціальній задачі.

Її склав та опублікував YouTube-канал "За! Правилами". Ми маємо перехрестя, до якого під'їхали три транспортні засоби. Білий автомобіль повертає ліворуч, червоний праворуч, а трамвай проїжджає перехрестя прямо. Ви повинні визначити, кому має дати дорогу водій білого автомобіля. Оберіть правильний варіант серед запропонованих.

  1. лише водієві червоного автомобіля;
  2. лише водієві трамвая;
  3. має дати дорогу обом;
  4. не повинен давати дорогу нікому.
Кому треба дати дорогу? Тест для водіїв

Визначте, кому на цьому перехресті має поступитись водій білої машини. Джерело: YouTube / «За! Правилами»

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Як і завжди, під'їжджаючи до будь-якого перехрестя, в першу чергу ми шукаємо світлофор. На нашому перехресті він присутній, а отже перехрестя є регульованим. І наразі на світлофорі увімкнено зелений сигнал, який дозволяє продовжувати рух всім зображеним транспортним засобам.

Найбільшою помилкою буде вважати у цій ситуації, що оскільки світлофор дозволяє рух всім, то далі порядок роз'їзду повинні визначати знаки пріоритету. В такому разі виходило би, що перевагу має водій білого авто, адже згідно зі знаками 2.3 "Головна дорога" та 7.8 "Напрямок головної дороги" на головній перебуває лише водій білого автомобіля, а водії трамвая і червоного авто, відповідно, знаходяться на другорядній. Втім, на реальній дорозі це стало би причиною ДТП.

А все тому, що, згідно з вимогами ПДР, коли на перехресті є працюючий світлофор, знаки пріоритету втрачають силу. Це стосується, в тому числі, знаків "Головна дорога", "Дати дорогу", "Проїзд без зупинки заборонено" та інших.

Щоби правильно роз’їхатись у цій ситуації, потрібно пам’ятати: якщо ви рухаєтеся на зелений і повертаєте ліворуч або розвертаєтеся, то ви повинні дати дорогу транспортним засобам, що також рухаються на зелений сигнал, тобто зустрічним транспортним засобам, що їдуть прямо або повертають праворуч. Таким чином, червоне авто і трамвай у нашій ситуації проїжджають одночасно першими, а водій білого автомобіля повинен обом їм дати дорогу. Це відповідає варіанту відповіді під номером 3.

Раніше OBOZ.UA публікував складну задачу, в якій потрібно було визначити, хто з шести водіїв проїде перехрестя передостаннім.

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