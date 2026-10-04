Кому можна повернути праворуч? Тест на знання ПДР

Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняMагазин VENETOСпецпроєкти
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиFoodObozНаукаМоя школаКіноПриколиНовини Білорусі
Сервіси
RadioObozГДЗПідручникиОнлайн укроки
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняMагазин VENETOСпецпроєкти
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиFoodObozНаукаМоя школаКіноПриколиНовини Білорусі
Сервіси
RadioObozГДЗПідручникиОнлайн укроки
Підписатись
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняMагазин VENETOСпецпроєкти
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиFoodObozНаукаМоя школаКіноПриколиНовини Білорусі
Сервіси
RadioObozГДЗПідручникиОнлайн укроки
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняMагазин VENETOСпецпроєкти
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиFoodObozНаукаМоя школаКіноПриколиНовини Білорусі
Сервіси
RadioObozГДЗПідручникиОнлайн укроки
Підписатись
Гарячі теми
Українці платять за "приховані" кіловатиУкраїнці платять за "приховані" кіловати: чому лічильник "крутиться", хоча техніка вимкненаДепутат попросив правоохоронців перевірити, звідки голосує його колега, який живе в США: деталіДепутат попросив правоохоронців перевірити, звідки голосує його колега, який живе в США: деталіЄвропу хочуть втягнути у війну на Близькому Сході – медіаЄвропу хочуть втягнути у війну на Близькому Сході – медіаПіклується про освіту та емоційний стан дітей: хто став переможцем Global Teacher Prize Ukraine 2026Піклується про освіту та емоційний стан дітей: хто став переможцем Global Teacher Prize Ukraine 2026В українців "відбирають" більшу частину пенсіїВ українців "відбирають" більшу частину пенсії: кому залишать лише 25% виплатиУ США біля Массачусетса зник медичний транспортний літак: скільки людей було на бортуУ США біля Массачусетса зник медичний транспортний літак: скільки людей було на бортуКатував українських полонених: у Росії підірвали воєнного злочинця. ФотоКатував українських полонених: у Росії підірвали воєнного злочинця. ФотоУкраїнці утилізують "Ланоси" та "Жигулі"Українці утилізують "Ланоси" та "Жигулі": чому позбуваються машинДо +19° і заморозки: якою буде погода в Україні 4 жовтня. КартаДо +19° і заморозки: якою буде погода в Україні 4 жовтня. КартаЛієву Шрайберу – 59: як голлівудська знаменитість опановує українську мову та що за уїдливе послання залишив ПутінуЛієву Шрайберу – 59: як голлівудська знаменитість опановує українську мову та що за уїдливе послання залишив Путіну

Кому можна повернути праворуч? Тест на знання ПДР

Юлія Потерянко
Юлія Потерянко
Time to read3 хв
icon 93
Кому можна повернути праворуч? Тест на знання ПДР
Хто з водіїв має право виконати поворот праворуч на цьому перехресті. Джерело: YouTube / «За! Правилами»

Повороти критично важливо виконувати у строгій відповідності до ПДР, адже від цього значною мірою залежить безпека всіх учасників руху. Перевірте, як добре ви справляєтесь із цим маневром, за допомого цікавого тесту.

Його опублікував YouTube-канал "За! Правилами". Ваша задача: відповісти, водієві якого автомобіля дозволяється повернути праворуч у зображеній ситуації. Перед нами перехрестя, на якому водії білого та червоного авто сигналізують про намір виконати правий поворот. Оберіть правильний варіант серед запропонованих, кому це дозволено правилами:

  1. водієві білого автомобіля;
  2. водієві червоного;
  3. обидвом водіям поворот праворуч дозволяється;
  4. обидвом водіям поворот праворуч забороняється.
Кому можна повернути праворуч? Тест на знання ПДР

Який з водіїв може виконати запланований поворот праворуч і не порушити при цьому правила? Джерело: YouTube / «За! Правилами»

Читайте також
Юлія ПотерянкоЮлія Потерянко
icon 507
Де дозволена зупинка? Тест на знання ПДР
icon 507
Де дозволена зупинка? Тест на знання ПДР
Олена БилімОлена Билім
icon 4,1 т.
В яких авто найбільші бензобаки: названий топ 10
icon 4,1 т.
В яких авто найбільші бензобаки: названий топ 10
Аліна МілсентАліна Мілсент
icon 4,9 т.
Який із знаків дозволяє поворот ліворуч? Тест для водіїв
icon 4,9 т.
Який із знаків дозволяє поворот ліворуч? Тест для водіїв

Перше, на що звертаємо увагу, це на те, що водій червоного автомобіля перед поворотом праворуч зайняв відповідне крайнє праве положення на проїзній частині, а водій білого автомобіля цього не зробив. А також на світлофор. Він показує червоний сигнал в основній секції, однак у додатковій має табличку з зеленою стрілочкою праворуч. Зверніть увагу, що це саме табличка, а не додаткова секція. Це дуже важлива деталь, адже різниця між табличкою і додатковою секцією є суттєвою.

Ця сама табличка, розташована на рівні червоного сигналу, так само як і додаткова секція, дозволяє продовжувати рух в зазначеному напрямку попри червоний сигнал на основній секції. Але при цьому водій має пропустити інші транспортні засоби, які їдуть із інших напрямків.

Головна ж різниця між додатковою табличкою та додатковою секцією світлофора полягає в тому, що водії, які повертають в напрямку зеленої стрілочки в увімкненій додатковій секції світлофора, то поворот дозволяється виконувати не обов'язково з відповідного крайнього положення. Звісно, якщо це дозволяють зробити дорожні знаки і розмітка. В нашій ситуації знак "Напрямки руху по смугах" дозволяє повертати праворуч не тільки з крайньої правої, а й з лівої смуги.

Проте, якщо аналогічний поворот виконується в напрямку стрілочки на додатковій табличці, що розташована на рівні червоного сигналу, і при цьому на основній секції якраз горить саме червоний сигнал, то повертати дозволяється виключно з відповідного крайнього положення. І тут вже не має значення, чи дозволяють повертати з іншої смуги знаки чи розмітка, чи ні.

Тобто виходить, що положення, яке займає авто на дорозі, в даній ситуацій грає ключову роль. Так водій червоного автомобіля, який знаходиться в крайній правій смузі, має повне право повернути праворуч в напрямку стрілки на додатковій табличці, навіть попри червоний сигнал на основній секції світлофора. Водієві ж білого автомобіля не залишається нічого, крім як чекати, поки сигнал на світлофорі зміниться на зелений, і лише тоді він зможе виконати задуманий поворот. Правильним є другий варіант відповіді.

Раніше OBOZ.UA публікував тест, в якому потрібно визначити, який напрямок руху дозволений на перехресті водієві вантажівки.

Схожі теми
автоПДРправилатести
facebook0

Тільки перевірена інформація в нас у Telegram-каналі OBOZ.UA та у Viber.
Не ведіться на фейки!

ПідписатисьПідписатись