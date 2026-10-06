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Хто проїде першим, а хто – останнім?Тест на знання ПДР

Аліна Мілсент
Аліна Мілсент
Time to read2 хв
icon 429
Хто проїде першим, а хто – останнім?Тест на знання ПДР
ПДР тест. Джерело: t.me/zapravilamu

На дорозі одночасно зустрілися чотири автомобілі: червоний повертає праворуч, синій і зелений – ліворуч, а жовте таксі продовжує рух прямо. На перший погляд може здатися, що перед нами звичайне нерегульоване перехрестя, однак у схемі є важлива деталь.

Який автомобіль проїде цю ділянку першим, а який – останнім? Уважно подивіться на зображення та спробуйте визначити правильну відповідь.

Хто проїде першим, а хто – останнім?Тест на знання ПДР

ПДР тест. Джерело: t.me/zapravilamu

Варіанти відповіді:

  1. Червоний і жовтий – першими, зелений – останнім.
  2. Червоний – першим, жовтий – останнім.
  3. Червоний – першим, зелений – останнім.
  4. Синій – першим, червоний – останнім.
  5. Синій – першим, жовтий – останнім.
  6. Червоний і жовтий – першими, синій – останнім.
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Пояснення

Насправді ця ділянка не є перехрестям у звичному розумінні. Зелений автомобіль виїжджає з автозаправної станції, а жовтий – із житлової зони. Тобто обидва виїжджають із прилеглих територій на дорогу.

Згідно з пунктом 10.2 ПДР, водій, який виїжджає на дорогу з житлової зони, двору, місця стоянки, автозаправної станції чи іншої прилеглої території, повинен дати дорогу транспортним засобам, які вже рухаються цією дорогою.

Отже, жовтий і зелений автомобілі повинні спочатку пропустити червоний та синій.

Між червоним і синім перевагу має червоний. Синій автомобіль повертає ліворуч і тому повинен дати дорогу зустрічному транспортному засобу. Для повороту ліворуч поза перехрестям ПДР прямо передбачають обов'язок пропустити зустрічний транспорт.

Тож червоний автомобіль проїде першим, синій – другим.

Після них можуть продовжити рух жовтий і зелений. Вони перебувають в однакових умовах, однак зелений повертає ліворуч, тоді як жовтий рухається прямо. Тому зелений пропускає жовтий.

Отже, правильна відповідь – № 3: червоний автомобіль проїде першим, а зелений – останнім.

 

OBOZ.UA пропонує тест з ПДР, в якому вам потрібно визначити водія-порушника.

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