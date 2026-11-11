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Хто проїде перехрестя останнім? Завдання з ПДР

Аліна МілсентАліна Мілсент
Time to read1 хв
852
Хто проїде перехрестя останнім? Завдання з ПДР
ПДР тест. Джерело: t.me/zapravilamu

Навіть досвідчені водії іноді помиляються, визначаючи черговість проїзду перехресть. Особливо коли одночасно зустрічаються кілька транспортних засобів, один із яких має спеціальні сигнали. Такі ситуації вимагають не лише уважності, а й хорошого знання Правил дорожнього руху.

Пропонуємо перевірити свої знання на прикладі цікавого завдання. Уважно розгляньте зображення та спробуйте визначити, хто з чотирьох учасників дорожнього руху залишить перехрестя останнім.

Хто проїде перехрестя останнім? Завдання з ПДР

ПДР тест. Джерело: t.me/zapravilamu

Хто повинен поступитися дорогою

На нерегульованому перехресті зустрілися синій та жовтий легкові автомобілі, велосипедист і пожежна машина з увімкненими проблисковими маячками та звуковим сигналом. Кожен із них збирається продовжити рух у напрямку, позначеному стрілками.

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Хто ж проїде перехрестя останнім?

  1. Водій пожежного автомобіля.
  2. Водій жовтого автомобіля.
  3. Водій синього автомобіля.
  4. Велосипедист.

Пояснення

Першим перехрестя проїде пожежний автомобіль, оскільки він рухається з увімкненими проблисковими маячками та спеціальним звуковим сигналом.

Відповідно до пунктів 3.1 та 3.2 Правил дорожнього руху України, водії інших транспортних засобів повинні забезпечити безперешкодний проїзд оперативного транспорту, який виконує невідкладне службове завдання. Після проїзду пожежної машини решта учасників руху керуються правилами проїзду нерегульованих перехресть рівнозначних доріг.

Згідно з пунктом 16.12 ПДР, водій нерейкового транспортного засобу повинен поступитися дорогою транспортним засобам, які наближаються праворуч.

Саме за цим принципом визначається подальша черговість руху на зображеному перехресті. Останнім його залишить велосипедист.

Важливо пам'ятати, що велосипед також є транспортним засобом, а отже, велосипедисти повинні дотримуватися встановлених правил пріоритету.

Отже, правильна відповідь – четвертий варіант. Якщо ви обрали саме його, то правильно застосували правила проїзду перехресть.

Раніше OBOZ.UA публікував задачу, в якій потрібно було визначити, куди дозволено продовжити рух водієві білого авто.

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