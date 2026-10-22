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Хто проїде останнім? Завдання з ПДР

Аліна МілсентАліна Мілсент
Time to read1 хв
15
Хто проїде останнім? Завдання з ПДР
ПДР тест. Джерело: t.me/zapravilamu

Навіть досвідчені водії іноді припускаються помилок, визначаючи черговість проїзду перехресть. Особливо коли на дорозі одночасно зустрічаються автомобілі, вантажівки та трамваї.

У таких ситуаціях важливо не лише пам’ятати про перевагу рейкового транспорту, а й уважно стежити за дорожніми знаками. Пропонуємо перевірити свої знання правил дорожнього руху на цікавому завданні. Який транспортний засіб залишить перехрестя останнім?

 

Хто проїде останнім? Завдання з ПДР

ПДР тест. Джерело: t.me/zapravilamu

Уважно розгляньте зображення. На перехресті зустрілися два трамваї, легковий автомобіль та вантажівка. Кожен із водіїв має намір продовжити рух у напрямку, позначеному стрілками.

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Хто з учасників дорожнього руху проїде перехрестя останнім?

Варіанти відповідей:

  1. Синій трамвай.
  2. Жовтий трамвай.
  3. Обидва трамваї.
  4. Легковий автомобіль.
  5. Вантажний автомобіль.

Не поспішайте з вибором. Згадайте, за яких умов трамвай користується перевагою перед нерейковими транспортними засобами та як визначається черговість руху на нерівнозначних дорогах.

Пояснення

Згідно з правилами дорожнього руху, трамвай має перевагу перед нерейковими транспортними засобами на рівнозначних дорогах незалежно від напрямку подальшого руху, за винятком окремих випадків, передбачених ПДР.

Проте на зображенні перехрестя нерівнозначних доріг. Про це свідчать дорожні знаки: жовтий ромб позначає головну дорогу, а перевернутий трикутник зобов’язує водія дати дорогу транспортним засобам, які мають перевагу.

Жовтий трамвай наближається до перехрестя другорядною дорогою. Тому, попри статус рейкового транспорту, він повинен поступитися дорогою транспортним засобам, що рухаються головною.

Саме тому жовтий трамвай проїде перехрестя останнім.

Правильна відповідь – №2, жовтий трамвай.

Це завдання нагадує важливе правило: перевага трамвая не є безумовною. Передусім необхідно враховувати дорожні знаки та статус дороги, якою рухається транспортний засіб.

Раніше OBOZ.UA публікував задачу з ПДР, в якій потрібно було визначити, куди може проїхати з перехрестя водій.

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