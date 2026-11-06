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Хто порушив правила? Завдання для водіїв

Аліна МілсентАліна Мілсент
Time to read1 хв
24
Хто порушив правила? Завдання для водіїв
ПДР тест. Джерело: t.me/zapravilamu

Правила зупинки та стоянки автомобілів мають нюанси, про які іноді забувають навіть досвідчені водії. Зокрема, не всі знають, коли дозволяється залишати транспортний засіб на лівому боці дороги.

Важливу роль відіграють дорожні знаки, розмітка та розташування автомобіля відносно меж населеного пункту. Пропонуємо перевірити свої знання на прикладі простої дорожньої ситуації. Хто з водіїв порушив правила?

Хто порушив правила? Завдання для водіїв

ПДР тест. Джерело: t.me/zapravilamu

Уважно розгляньте зображення. На дорозі зупинилися два автомобілі – жовтий та синій. Водії обрали місця для зупинки, проте за умовою тесту один із них порушив Правила дорожнього руху.

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Хто здійснив зупинку з порушенням ПДР?

  1. Водій жовтого автомобіля.
  2. Водій синього автомобіля.
  3. Обидва водії порушили правила.
  4. Жоден із водіїв не порушив правила.

Пояснення

Відповідно до пункту 15.3 ПДР України, у населених пунктах дозволяється зупинка та стоянка на лівому боці дороги, якщо вона має по одній смузі руху в кожному напрямку, посередині немає трамвайних колій, а зустрічні потоки не розділені суцільною лінією розмітки 1.1. Також зупинка зліва дозволена на дорогах з одностороннім рухом.

За умовою тесту, жовтий автомобіль перебуває в межах населеного пункту, тому його водій може зупинитися ліворуч за дотримання зазначених вимог.

Натомість синій автомобіль, згідно із запропонованим поясненням, розташований уже поза населеним пунктом. За таких обставин зупинка на лівому боці дороги не дозволяється.

Отже, вирішальне значення має не лише сторона дороги, а й те, чи перебуває автомобіль у межах населеного пункту.

Правильна відповідь

Правильна відповідь – №2, водій синього автомобіля.

Раніше OBOZ.UA публікував задачу з ПДР, в якій потрібно було визначити, хто з водіїв порушить правила, виконавши зупинку, як показано на картинці.

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