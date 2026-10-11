Хто порушив правила? Тест для водіїв

Чимало водіїв в Україні порушують вимоги ПДР щодо зупинки своїх транспортних засобів. Це перетворює міста хаотично запаркований простір, а на додачу ускладнює роботу комунальних та рятувальних служб, що в умовах війни і атак на цивільні міста є вкрай негативним явищем.

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Щоби перевірити, чи не забули ви ще, як правильно здійснювати зупинку, пройдіть тест, який опублікував Telegram-канал "За! Правилами". Перед вам узбіччя дороги, біля якого припаркувалось два авто – червоний легковик і жовте таксі. Вам належить визначити, водій якого порушив правила, здійснивши зупинку. Варіантів відповіді чотири:

водій червоного автомобіля; водій жовтого таксі; обидва порушили; обидва не порушили правила.

Звісно, правильно розв’язати цю задачу допоможуть розташовані на дорозі знаки. У нашому випадку це знак 3.34 "Зупинку заборонено", поруч з яким розташовано табличку 7.18, яка вказує, що з його дії є виняток і стосується він транспортних засобів, якими керують водії з інвалідністю.

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Відповідну наліпку бачимо на задньому склі червоного авто. Отже, його водій може здійснити зупинку під цим заборонним знаком – порушенням це не буде.

А як щодо жовтого таксі? Як бачимо, його водій припаркувався тут, щоби підібрати пасажира. А чинними ПДР передбачено, що знак 3.34 не забороняє зупинку таксі для посадки та висадки пасажирів чи розвантаження або завантаження їхніх речей. Тобто виходить, що і водій таксі тут правил не порушує.

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Отже, обидва водія у зображеній ситуації можуть зупинитись на цій ділянці дороги – знакам це не суперечить. Правильним є четвертий варіант відповіді.

Раніше OBOZ.UA публікував тест, в якому потрібно було визначити, куди може продовжити рух водій з вказаного перехрестя.