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Хто порушив правила? Тест для водіїв

Юлія ПотерянкоЮлія Потерянко
Time to read2 хв
icon 33
Хто порушив правила? Тест для водіїв
Який із водіїв зупинився під заборонним знаком, порушивши правила? Джерело: t.me/zapravilamu/

Чимало водіїв в Україні порушують вимоги ПДР щодо зупинки своїх транспортних засобів. Це перетворює міста хаотично запаркований простір, а на додачу ускладнює роботу комунальних та рятувальних служб, що в умовах війни і атак на цивільні міста є вкрай негативним явищем.

Щоби перевірити, чи не забули ви ще, як правильно здійснювати зупинку, пройдіть тест, який опублікував Telegram-канал "За! Правилами". Перед вам узбіччя дороги, біля якого припаркувалось два авто – червоний легковик і жовте таксі. Вам належить визначити, водій якого порушив правила, здійснивши зупинку. Варіантів відповіді чотири:

  1. водій червоного автомобіля;
  2. водій жовтого таксі;
  3. обидва порушили;
  4. обидва не порушили правила.
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Хто порушив правила? Тест для водіїв

Два водії зупинились під знаком "Зупинку заборонено", але хто з них при цьому справді порушив правила? Джерело: t.me/zapravilamu/

Звісно, правильно розв’язати цю задачу допоможуть розташовані на дорозі знаки. У нашому випадку це знак 3.34 "Зупинку заборонено", поруч з яким розташовано табличку 7.18, яка вказує, що з його дії є виняток і стосується він транспортних засобів, якими керують водії з інвалідністю.

Відповідну наліпку бачимо на задньому склі червоного авто. Отже, його водій може здійснити зупинку під цим заборонним знаком – порушенням це не буде.

А як щодо жовтого таксі? Як бачимо, його водій припаркувався тут, щоби підібрати пасажира. А чинними ПДР передбачено, що знак 3.34 не забороняє зупинку таксі для посадки та висадки пасажирів чи розвантаження або завантаження їхніх речей. Тобто виходить, що і водій таксі тут правил не порушує.

Отже, обидва водія у зображеній ситуації можуть зупинитись на цій ділянці дороги – знакам це не суперечить. Правильним є четвертий варіант відповіді.

Раніше OBOZ.UA публікував тест, в якому потрібно було визначити, куди може продовжити рух водій з вказаного перехрестя.

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