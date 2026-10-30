Хто порушить правила, здійснивши зупинку? Тест на знання ПДР

Правильна зупинка на дорозі – важлива складова безпеки руху. Водночас навіть досвідчені водії не завжди пам’ятають усі відповідні нюанси ПДР, особливо коли йдеться про автомагістралі, де діють особливі обмеження.

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Перевірити свої знання пропонує цікавий тест від Telegram-каналу "За! Правилами". Спробуйте визначити, хто з водіїв на малюнку порушує ПДР, обираючи місце для зупинки. На схемі зображені два легкові автомобілі, які рухаються автомагістраллю. Водій синього авто збирається зупинитися на узбіччі праворуч, а червоного планує заїхати в технологічний розрив розділювальної смуги. Хто з них діє всупереч правилам? Ось варіанти відповіді на цю задачу:

водій червоного автомобіля; водій синього автомобіля; обидва порушать правила; обидва не порушать правила.

Насамперед потрібно звернути увагу на дорожній знак 5.1, який позначає автомагістраль. На таких дорогах діють спеціальні правила та обмеження, викладені в розділі 27 чинних ПДР України.

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Зокрема, пункт 27.2 забороняє на автомагістралях і дорогах для автомобілів зупинятися поза спеціально відведеними майданчиками для стоянки, позначеними відповідними дорожніми знаками. Крім того, на цих дорогах не можна розвертатися та в’їжджати в технологічні розриви розділювальної смуги.

Як ми бачимо із запропонованого зображення, синє авто ось-ось зупиниться на правому узбіччі – жодних знаків, які би вказували, що це майданчик для стоянки, там нема. У той же час водій червоного авто збирається заїхати в технологічний розрив розділювальної смуги. Обидва варіанти заборонені правилами.

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Отже, у цій задачі порушниками ПДР є обидва водії. Правильним є третій варіант відповіді.

Раніше OBOZ.UA публікував тест для водіїв, в якому потрібно було визначити, кому на перехресті має поступитися дорогою водій білого авто.