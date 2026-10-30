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Хто порушить правила, здійснивши зупинку? Тест на знання ПДР

Юлія ПотерянкоЮлія Потерянко
Time to read1 хв
3
Хто порушить правила, здійснивши зупинку? Тест на знання ПДР
Який із водіїв у цій ситуації порушує правила виконання зупинки. Джерело: t.me/zapravilamu

Правильна зупинка на дорозі – важлива складова безпеки руху. Водночас навіть досвідчені водії не завжди пам’ятають усі відповідні нюанси ПДР, особливо коли йдеться про автомагістралі, де діють особливі обмеження.

Перевірити свої знання пропонує цікавий тест від Telegram-каналу "За! Правилами". Спробуйте визначити, хто з водіїв на малюнку порушує ПДР, обираючи місце для зупинки. На схемі зображені два легкові автомобілі, які рухаються автомагістраллю. Водій синього авто збирається зупинитися на узбіччі праворуч, а червоного планує заїхати в технологічний розрив розділювальної смуги. Хто з них діє всупереч правилам? Ось варіанти відповіді на цю задачу:

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  2. водій синього автомобіля;
  3. обидва порушать правила;
  4. обидва не порушать правила.
Хто порушить правила, здійснивши зупинку? Тест на знання ПДР

Чи порушують водії у цій ситуації правила виконання зупинки? Джерело: t.me/zapravilamu

Насамперед потрібно звернути увагу на дорожній знак 5.1, який позначає автомагістраль. На таких дорогах діють спеціальні правила та обмеження, викладені в розділі 27 чинних ПДР України.

Зокрема, пункт 27.2 забороняє на автомагістралях і дорогах для автомобілів зупинятися поза спеціально відведеними майданчиками для стоянки, позначеними відповідними дорожніми знаками. Крім того, на цих дорогах не можна розвертатися та в’їжджати в технологічні розриви розділювальної смуги.

Як ми бачимо із запропонованого зображення, синє авто ось-ось зупиниться на правому узбіччі – жодних знаків, які би вказували, що це майданчик для стоянки, там нема. У той же час водій червоного авто збирається заїхати в технологічний розрив розділювальної смуги. Обидва варіанти заборонені правилами.

Отже, у цій задачі порушниками ПДР є обидва водії. Правильним є третій варіант відповіді.

Раніше OBOZ.UA публікував тест для водіїв, в якому потрібно було визначити, кому на перехресті має поступитися дорогою водій білого авто

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