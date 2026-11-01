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Хто порушить правила? Тест для водіїв

Аліна МілсентАліна Мілсент
Time to read1 хв
507
Хто порушить правила? Тест для водіїв
ПДР тест. Джерело: t.me/zapravilamu

Знання дорожніх знаків допомагає водіям уникати небезпечних ситуацій та штрафів. Однак навіть досвідчені автомобілісти іноді помиляються, коли на дорозі одночасно діють кілька обмежень.

Особливої уваги потребують ділянки, де рухаються легкові автомобілі та громадський транспорт. Пропонуємо перевірити свої знання правил дорожнього руху за допомогою нескладного тесту. Хто з водіїв порушить правила, якщо продовжить рух прямо?

Хто порушить правила? Тест для водіїв

ПДР тест. Джерело: t.me/zapravilamu

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Уважно розгляньте зображення. На дорозі перебувають червоний легковий автомобіль і жовтий трамвай. Попереду встановлено дорожні знаки, які обмежують рух транспорту.

Визначте, хто порушить ПДР, якщо продовжить рух прямо.

  1. Водій легкового автомобіля.
  2. Водій трамвая.
  3. Обидва водії порушать правила.
  4. Жоден із водіїв не порушить правила.

Пояснення

На зображенні встановлено знак 3.1 "Рух заборонено" разом зі знаком 5.36 "Пішохідна зона". Вони вказують на початок території, де рух звичайного транспорту заборонений, окрім передбачених правилами винятків.

Відповідно до ПДР України, дія знака 3.1 не поширюється на транспортні засоби, що рухаються за встановленими маршрутами. До них належать і трамваї.

Крім того, на зображенні трамвайні колії розташовані окремо від проїзної частини, якою рухається легковий автомобіль.

Отже, трамвай може продовжити рух за своїм маршрутом, а водій легкового автомобіля порушить правила, якщо проїде прямо без передбачених ПДР підстав для в'їзду до пішохідної зони.

Правильна відповідь

Правильна відповідь – №1. Водій легкового автомобіля.

Раніше OBOZ.UA публікував задачу, в якій потрібно було визначити, хто проїде перехрестя останнім.

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