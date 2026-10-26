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Хто порушить правила? Тест для досвідчених водіїв

Аліна МілсентАліна Мілсент
Time to read1 хв
282
Хто порушить правила? Тест для досвідчених водіїв
ПДР тест. Джерело: t.me/zapravilamu

Навіть досвідчені автомобілісти іноді помиляються, коли потрібно правильно визначити дію дорожнього знака. Особливо це стосується ситуацій, у яких беруть участь різні види транспорту, адже для них можуть діяти неоднакові обмеження.

Пропонуємо перевірити свої знання за допомогою невеликого тесту, де потрібно визначити, хто з водіїв порушить правила дорожнього руху. На перший погляд, завдання може здатися простим, проте важливо звернути увагу на значення заборонного знака.

Хто порушить правила? Тест для досвідчених водіїв

ПДР тест. Джерело: t.me/zapravilamu

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Хто порушить правила, якщо продовжить рух у вказаному напрямку?

  1. Водій легкового автомобіля, що буксирує інший автомобіль.
  2. Водій гужового воза.
  3. Обидва водії порушать правила.
  4. Жоден із водіїв не порушить правил.

Пояснення

На зображенні встановлено дорожній знак 3.4 "Рух з причепом заборонено".

Відповідно до Правил дорожнього руху України, він забороняє:

  • Рух вантажних автомобілів із причепами будь-якого типу.
  • Рух тракторів із причепами.
  • Буксирування механічних транспортних засобів.

Саме останнє обмеження є вирішальним у цій ситуації. Хоча автомобіль, який буксирує іншу машину, належить до легкових, дія знака поширюється і на нього.

Водночас гужовий віз не є механічним транспортним засобом, який буксирують, і не прирівнюється до автомобільного причепа. Тому знак 3.4 не забороняє його рух.

Для заборони руху гужового транспорту в Україні передбачений окремий знак 3.11 "Рух гужових возів (саней) заборонено".

Правильна відповідь

Правильна відповідь – №1.

Отже, у зображеній ситуації порушником стане лише водій легкового автомобіля, який здійснює буксирування. Саме тому правильним є перший варіант відповіді.

Раніше OBOZ.UA публікував задачу з ПДР, в якій потрібно було визначити, куди може проїхати з перехрестя водій.

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