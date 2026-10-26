Хто порушить правила? Тест для досвідчених водіїв

Навіть досвідчені автомобілісти іноді помиляються, коли потрібно правильно визначити дію дорожнього знака. Особливо це стосується ситуацій, у яких беруть участь різні види транспорту, адже для них можуть діяти неоднакові обмеження.

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Пропонуємо перевірити свої знання за допомогою невеликого тесту, де потрібно визначити, хто з водіїв порушить правила дорожнього руху. На перший погляд, завдання може здатися простим, проте важливо звернути увагу на значення заборонного знака.

Хто порушить правила, якщо продовжить рух у вказаному напрямку?

Водій легкового автомобіля, що буксирує інший автомобіль. Водій гужового воза. Обидва водії порушать правила. Жоден із водіїв не порушить правил.

Пояснення

На зображенні встановлено дорожній знак 3.4 "Рух з причепом заборонено".

Відповідно до Правил дорожнього руху України, він забороняє:

Рух вантажних автомобілів із причепами будь-якого типу.

Рух тракторів із причепами.

Буксирування механічних транспортних засобів.

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Саме останнє обмеження є вирішальним у цій ситуації. Хоча автомобіль, який буксирує іншу машину, належить до легкових, дія знака поширюється і на нього.

Водночас гужовий віз не є механічним транспортним засобом, який буксирують, і не прирівнюється до автомобільного причепа. Тому знак 3.4 не забороняє його рух.

Для заборони руху гужового транспорту в Україні передбачений окремий знак 3.11 "Рух гужових возів (саней) заборонено".

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Правильна відповідь

Правильна відповідь – №1.

Отже, у зображеній ситуації порушником стане лише водій легкового автомобіля, який здійснює буксирування. Саме тому правильним є перший варіант відповіді.

Раніше OBOZ.UA публікував задачу з ПДР, в якій потрібно було визначити, куди може проїхати з перехрестя водій.