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Хто порушує правила? Тест для водіїв

Юлія ПотерянкоЮлія Потерянко
Time to read1 хв
icon 420
Хто порушує правила? Тест для водіїв
Назвіть водія, який порушує тут правила. Джерело: t.me/zapravilamu/

Часом водіям доводиться перевозити вантажі, які перевищують габарити транспортного засобу. І це в цілому не суперечить ПДР, проте потрібно дотримуватись певних заходів безпеки.

Задачу саме з цієї теми пропонує розв’язати Telegram-канал "За! Правилами". В умовах тесту ми бачимо білий вантажний мікроавтобус, який перевозить дерев’яний брус. З іншого боку дороги рухається мотоцикліст, який перевозить довгу драбину. Ваше завдання – визначити, хто з водіїв порушує правила перевезення вантажів. Варіанти відповіді такі:

  1. водій автомобіля;
  2. водій мотоцикла;
  3. обидва порушують;
  4. обидва не порушують правила.
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Який із водіїв у цій ситуації є порушником ПДР. Джерело: t.me/zapravilamu/

Як бачимо, в обох випадках частина вантажу, що виступає за межі кузова, перевищує 1 метр. Але при цьому кожен з водіїв причепив на цю частину біло-червону смугасту позначку "Негабаритний вантаж". Згідно із пунктом 22.4 чинних ПДР, водій має право перевозити предмети, що виступає за габарити транспортного засобу спереду або ззаду більш як на 1 м, а за шириною перевищує 0,4 м від зовнішнього краю переднього або заднього габаритного ліхтаря. Але саме за умови наявності такої позначки.

Щодо того, чи можна перевозити негабаритні вантажі на мотоциклах, то Правилами таке не забороняється.

Отже, у нашій ситуації обидва водії діють у відповідності до ПДР і нічого при цьому не порушують. Правильним є 4 варіант відповіді.

Раніше OBOZ.UA публікував задачу, в якій треба було визначити, чи може водій повернути праворуч на перехресті з регулювальником.

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