Регулювальники стають справжнім порятунком, коли через відключення світла перестають працювати світлофори. Саме тому зараз водіям варто освіжити у пам’яті значення їхніх жестів, як їх тлумачать чинні ПДР. І зробити це можна за допомогою невеличкого тесту.

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Його опублікував Telegram-канал "За! Правилами". Перед нами перехрестя, на якому зустрілись білий, червоний, чорний та жовтий автомобілі. Між ними стоїть регулювальник, який витягнув руку перед собою. Вам належить визначити, хто у цій ситуації може продовжити рух прямо. Ось варіанти відповіді:

жовтий автомобіль; червоний; жовтий і червоний автомобілі; чорний; білий; чорний і білий автомобілі.

У чинній редакції ПДР жести регулювальника пояснює пункт 8.8. Згідно з ним, якщо той стоїть із витягнутою вперед правою рукою:

з лівого боку дозволено рух трамвая ліворуч, а нерейковим транспортним засобам – в усіх напрямках;

з боку грудей усім транспортним засобам дозволено рух лише праворуч;

з правого боку та зі спини рух усіх транспортних засобів заборонено, а пішоходам дозволяється переходити проїзну частину за спиною регулювальника.

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Отже, виходить, що чорне та жовте авто у цій ситуації мають чекати на зміну сигналу, адже вони опинились за спиною та з правого боку в регулювальника. Водій жовтого авто стоїть з боку грудей, отже він може лише повернути праворуч. А от біле авто, до якого регулювальник обернений лівим боком, може їхати куди завгодно, в тому числі уперед.

Таким чином, рух прямо у цій ситуації дозволений лише водієві білого авто. Правильним є п’ятий варіант відповіді.

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