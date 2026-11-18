Знання правил дорожнього руху допомагає водіям правильно оцінювати ситуації на дорозі та уникати небезпечних помилок. Особливо уважними потрібно бути на перехрестях, де зустрічаються дороги з різним покриттям.

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Пропонуємо перевірити свої знання ПДР за допомогою короткого тесту.Хто має перевагу в русі в зображеній ситуації?

Хто має перевагу в русі в зображеній ситуації?

Водій автомобіля. Водій комбайна.

Пояснення

У цій ситуації важливо враховувати не лише дорожній знак, а й те, що комбайн виїжджає з ґрунтової дороги.

Згідно з пунктом 1.10 Правил дорожнього руху України, дорога з твердим покриттям вважається головною стосовно ґрунтової, якщо інший порядок пріоритету не встановлено відповідними дорожніми знаками.

Відповідно до пункту 16.11 ПДР, на перехресті нерівнозначних доріг водій транспортного засобу, який рухається другорядною дорогою, повинен дати дорогу транспорту, що наближається головною.

За умовами цього завдання, попри наявність знака 2.1 "Дати дорогу", перевагу має автомобіль, оскільки комбайн виїжджає з ґрунтової дороги.

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Правильна відповідь

№ 1 – водій автомобіля.

Саме він має право проїхати першим у наведеній ситуації, а водій комбайна повинен поступитися дорогою.

Це завдання нагадує, наскільки важливо враховувати всі особливості дорожньої обстановки та правильно визначати пріоритет транспортних засобів.

Раніше OBOZ.UA публікував тест із ПДР, в якому потрібно було визначити, який знак попереджає про дорогу із зустрічним рухом.

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